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Hurmalı Fıstık Ezmesi

Pratik Yemekler 1 Yorum

hurmalı-fıstık-ezmesiHurmalı Fıstık Ezmesi Hazırlanışı:

Bir su bardağı ayıklanmış kabuklu fıstığı tavada yağı çıkana kadar hafif hafif kavurdum. Akşamda suda ıslattığım büyük boy hurmalarımın suyunu süzdüm ve kabuklarını soydum. Ve fıstıklar ile hurmaları rondoda iyice ezdim. Ardından 1 tatlı kaşığı bal daha ekleyerek biraz daha tatlandırdım. En son tekrar rondodan geçirdim. Hazırladığım bu nefis hurmalı fıstık ezmesini eğlenceli bir kavanoza aktardım

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Bir Yorum

  1. sinem
    17 Şubat 2016 - 10:12

    Bugun ben de yapmak istiyorum ancak kac gun icinde tuketilmeli acaba? Sadece balla yapilana 10 gun diyorlar ama bunun icine hurma girince sure kisalir mi acaba

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