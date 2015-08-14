Hurmalı Fıstık Ezmesi Hazırlanışı:

Bir su bardağı ayıklanmış kabuklu fıstığı tavada yağı çıkana kadar hafif hafif kavurdum. Akşamda suda ıslattığım büyük boy hurmalarımın suyunu süzdüm ve kabuklarını soydum. Ve fıstıklar ile hurmaları rondoda iyice ezdim. Ardından 1 tatlı kaşığı bal daha ekleyerek biraz daha tatlandırdım. En son tekrar rondodan geçirdim. Hazırladığım bu nefis hurmalı fıstık ezmesini eğlenceli bir kavanoza aktardım