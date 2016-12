Her Yemekte Lezzetin Kalbinde

Yaklaşık 40 yıldır yemeklerin lezzetine lezzet katan Knorr Tavuk Suyu Bulyon yenilendi. Türkiye’de milyonlarca tencere yemeğinde tercih edilen, kaliteli et ve tavuktan hazırlanan lezzet küpleri bulyonlar, yeni formülüyle lezzetin kalbinde yer almaya devam ediyor.

1978’den bu yana Türk sofralarına lezzetli çözümler sunan Knorr yeniliklerini sürdürüyor. Mutfakta harikalar yaratmak isteyenlerin vazgeçilmezi Knorr Tavuk ve Et Suyu Bulyon yenilenen baharat karışımı, artan tavuk ve et lezzetiyle raflarda yerini aldı. Türkiye’de milyonlarca tencere yemeğinde tercih edilen Knorr Et ve Tavuk Suyu Bulyon ürünleri lezzetin kalbindeki yerini korumaya devam ediyor.

Tüm ürünlerinde sadece Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’nın izin verdiği malzemeleri kullanan Knorr, bulyonlarında da yapay renklendirici ve koruyucu kullanmıyor. Lezzetli etlerin ve tavuklarıyla mevsiminde toplanarak, kurutulmuş sebzelerle harmanlanan ve baharatlarla zenginleştirilen Knorr Et ve Tavuk Suyu Bulyon, tadı ve kıvamıyla da fark yaratıyor.

Eşsiz lezzete ulaşmanın yolu

1978’den bu yana Türk sofralarına lezzetli çözümler sunan Knorr, ürünlerini hazırlarken tüm dünyada ve Türkiye’de yüzlerce yıldır bir gelenek haline gelen kurutma yöntemini kullanıyor. Yemeklere kattığı kıvamla fark yaratan bulyon, lezzetini içeriğindeki doğal ve kaliteli malzemelerden alıyor. Knorr ürün geliştirme ekibi, eşsiz lezzete ulaşmak için 25 farklı formül ve 36 farklı paketleme üzerinde çalıştı. Formülün seçilmesi için ise 726 kişiyle, 122 tadım yapıldı.

18. yüzyıldan bu yana lezzet bu küplerin içinde…

Kurutulmuş et suyunun küp formundaki kullanımı 18. yüzyılın başlarına kadar gidiyor. Dönemin ünlü Fransız şeflerinin popüler hale getirdiği ve eczanelerde şifa suyu olarak satılan bulyonlar, 19. yüzyılda içerik olarak geliştiriliyor ve zenginleştiriliyor. 1912 yılından bu yana Knorr tarafından tüketicilere sunulan Knorr Bulyonlar, sofralarınızı lezzetli ve özel kılmanızı sağlıyor. Küp şeklinde yemeklerinize katabileceğiniz Knorr Bulyon, eski çağlardan günümüze dek aktarılan ve geleneksel bir koruma yöntemi olan kurutma yöntemiyle hazırlanıyor, içerisindeki malzemeler harmanlanıyor ve özel folyosu ile paketleniyor.

Knorr

Knorr, gün ışığında yetişmiş ve tam mevsiminde toplanan sebze ve baharatları tarladan sofraya geleneksel bir yöntem olan kurutma yöntemiyle sunarken, Knorr şefleri daha leziz tatlar sunabilmek amacıyla yenilik arayışlarını sürdürüyor. Dünyada 175, Türkiye’de 38 yıldır tüketicileriyle buluşan Knorr; 87 ülkede, kuru çorbalar, yemek harçları, çeşniler, soslar ve bulyonlarıyla tüketicilerinin hayatına lezzet katmaya devam ediyor.