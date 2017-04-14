Açık Hava Gurme Lezzetler Festivali

Türkiye’nin en geniş kapsamlı Gastronomi festivali, Açık Hava Gurme Lezzetler Festivali “GurmeFest – İstanbul” için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Sarıyer Event Garden bahçelerinde ilk kez gerçekleşecek olan “Gurmefest İstanbul” 11- 14 Mayıs 2017 tarihleri arasında yemek ve müzik tutkunlarıyla buluşacak. Demos Uluslararası Fuarcılık ve Tureks Uluslararası Fuarcılık tarafından organize edilen “GurmeFest – İstanbul” Türkiye’nin en geniş kapsamlı Gastronomi festivali olma özelliğini taşıyor.

En tatlı buluşma

İstanbul’un simgelerinden biri olan Tarihi Sirkeci Garı, Türkiye’nin en ‘tatlı’ festivaline ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Uluslararası Çikolata Festivali, 20-23 Nisan tarihleri arasında Tatu Creative Studios, ThePartners ve Medyadoktoru Yapım’ın organizasyonuyla çikolata tutkunlarının damak hafızalarında eşsiz lezzetler bırakacak. Ulusal ve uluslararası birçok markanın yanı sıra artizan çikolatacılarının katılacağı festivalde, çikolata tutkunları birbirinden eşsiz lezzetlerle buluşacak.

Çocuklar çikolata yapıyor

Mövenpick Hotel İstanbul, dünyanın tek çocuk bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda, 5 – 10 yaş arası çocuklar için çikolata yapımı kursu düzenliyor.

Başaşçı Giovanni Terracciano ve Pastane Şefi Feyzullah Aksoy tarafından, 23 Nisan 2017, Pazar günü 13.00-15.00 saatleri arasında uygulamalı olarak verilecek olan kursta beyaz, sütlü ve siyah çikolata yapımı, çikolata bar, Hindistan cevizli trüf çikolata, çikolata kaplı kuru meyveler, “cake pops” ve çikolata ile marshmallow süsleme öğretilecek. Hem kolay hem de eğlenceli olan bu kursta çocuklarınız, üretkenliklerini geliştirmekle kalmayıp çikolata yapımının sırlarını da keşfedecekler.

Kayıt İçin: 0212 319 29 29

Küçük şefler için özel workshop

Chef’s Table Mutfak Akademisi, geleceğin büyükleri olan küçükleri unutmayarak bu ay çok özel bir workshop’a imza atıyor. Chef’s Table 23 Nisan Çocuk Bayramı’nda, miniklerin hem kendilerine güven duyabilecekleri hem de eğlenirken öğrenebilecekleri öğretici – eğitici bir workshop düzenliyor. Uzman şefler 8-13 yaş arasındaki çocuklara hem mutfağın sırlarından bahsederken hem de çocukların çok sevdiği aperatif lezzetlerin nasıl hazırlandığını gösterip uygulatacaklar.

Kayıt İçin: www.chefstable.com.tr

‘Benim Profilo’m için başvurular başladı

Profilo Dayanıklı Ev Aletleri’nin bu yıl ikinci kez düzenlediği ‘Benim Profilo’m Resim Yarışması’ bu yıl ‘Evimde Profilo’ temasıyla 4-8 ve 8-12 yaş çocukların resimlerini bekliyor. ‘Benim Profilo’m 23 Nisan Resim Yarışması’na başvurular 15 Nisan’a kadar devam edecek. Yarışma süresince her adayın sadece tek bir eserle katılabildiği yarışmada çocuklar, A3 boyutta (297mmx420mm) kağıda çizdikleri resmin yüksek çözünürlüklü jpg. görselini ya da taranmış halini www.benimprofilom.com adresine yükleyebilecek ya da en yakın Profilo Yetkili Satıcısına başvuru formunu doldurarak teslim edebilecekler.