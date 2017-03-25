Cenk Ertan şimdi Bordo Bereli

Bu proje size nasıl geldi? Kabul etmenizde ki en büyük etmen ne oldu?

Beni aradılar. Senaryoyu gönderdiler. Bir nefeste okudum. Çok hoşuma gitti. Akıcı güzel bir hikaye. Hemen istedim. Bordo Bereli ve yüzbaşı rolü ne güzel olur dedim ve kabul ettim.

15 Temmuz’da ne yapıyordunuz? Neredeydiniz?

Bodrumdaydım.15 Temmuz gecesi saat 22.20 uçağı ile Sabiha Gökçen’e geldik. Kapalıydı havalanı. Hayat durmuştu. Uçağa binerken bir mesaj geldi. Köprüyü askerler kapattı diye. Herhalde bomba ihbarı dedik. Kötü bir şey olsa uçak kalkmaz diye düşündük. İndiğimizde net bilgiler yoktu. Havaalanından çıktık hiçbir araç yok. Bomboş bir alan. Çıkışa doğru yürüdük. Yollar kapatılmış. İnsanlar tankların üzerine çıkmış bayrakları sallıyor. Tam ortasında kaldık. Baya bir süre bavullar elimizde yürüdük. Karşıya geçemiyoruz. Eşimin kuzenin evine geçmeye çalıştık. Servis aracı hayrına bize yardım etti taksiye kadar bıraktı. En yakında o varda. Kutlamalar anına denk geldim. Şiddet bitmişti bayram havasına geçilmişti. Darbe durdurulmuş zafer bizimdi.

Mülteciler hakkında ne düşünüyorsunuz?

Geniş ve kapsamlı bir konu. Dünyada herkes için bir açısı var. Türkiye’nin tüm bu insanları kabul etmesi duygulandırıyor beni. Batının bugüne kadar gösterdiği tavır sorgulamaya açık. İnsani bir durumdur bu. Hepsi olmasa da güçlü dünya kuruluşlar var. Ama yetersiz ve bireysel kalıyor. Türkiye’nin bunu yapması muazzam bir şey. Doğrusu budur. Zor tabi değişik insanların bir arada yaşaması bunu da görüyoruz zaten. Umarım insanlık kazanır. Herkes birbirine silah yerine elini uzatsın.

Film konusu nedir? İzleyenler bu filmi neden izlemeli?

İlham kaynağı birkaç yıl önce bir borda bereli timin Suriye’de bir göreve gidip görev esnasında bir arkadaşlarının ağır yaralanması bir arkadaşlarının esir alınmasını anlatıyor. Bu gerçek bir hikaye. Onlar arkadaşlarını kurtarmak için geri gitmek istiyor. Komutanları izin vermiyor. Ama onlar yine de kurtarmaya gidiyor. Bu bir aksiyon ve macera filmi türünü belirtiyim. Bu bir belgesel değil filmdir.

Bu role nasıl nasıl hazırlandınız?

Aktör olarak hep hazır olmak gerekir. Elinizde ne kadar çok yeteneğiniz varsa malzemeniz var demektir. Orduya ve Özel Kuvvetlere karşı merakım var. Takip eder saygı duyarım. Bordo bereliler çok özel insanlar bilgili ve entelektüel yetiştirilen birkaç dil bilen arkadaşlar. Üstün insan olmak için eğitim görüyorlar. Bizden üstlünler açlığa, susuzluğa, yokluğa dayanmakta. İşi adam öldürmek. Ölüm makinası olarak yetiştiriliyorlar. Sette emekli bordo berelimiz vardı. Dağda kolu donmuş fark etmeden görevine devam etmiş biri. Silah tutuşu, yürüyüşleri, gizlenme biçimlerini öğretti bize. Yanlış gördüğünde müdahale etti. Senaristimiz aynı zamanda dövüş uzmanı olan arkadaşımızla dövüş sahnelerine çalıştık. Dövüş sahneleri dans gibi biraz.

Çekimler sırasında askerlik zamanlarınıza geri döndünüz mü?

İster istemez dönüyorsunuz. Anılar canlanıyor. Usta birliğini bende Adana’da yaptım.

Karakterinizde en beğendiğiniz yönü nedir?

Karakteri bütün olarak sevdim. İnsan Mehmet yüzbaşından bahsediyor film. Ölüm makinesi olan Mehmet operasyonlarda var. Onun dışında içinde dürüstlük, merhamet, sevgi olan bir adam var. Güçlü bir şekilde yansıtılıyor filmde.

Filmin bütçesi nedir biliyor musunuz?

Cevabı yapımcıda. Bende kendi kaşemi söylemem kadınlara yaşı erkelere maaşı demişler

Sette hiç gergin anlar yaşandı mı?

Hiç yaşanmadı. Zor şartlar bizi birbirimize kenetledi. Kardeş gibi olduk.

Komik anlar yaşandı mı?

Çekimler zorlu geçtiği için haftanın 6 günü arazide ortalama 15 saat. Dağ başına yemek getirtmek bile kolay değil. Hep güldük ama çok sıkı çalıştık. Sadece 4 saat uyuyup sete gidiyorduk.

Keyif aldığınız sahneler oldu mu?

Hepsinden keyif aldım. Hatta kaptırıyordum daha sürecek sanıyorken kestik duyunca niye kestik ki? diyordum. Dövüş sahneleri eğlenceliydi.

Sette tahammül edemediğiniz şeyler var mı?

Biz oyuncular her şeye tahammül ediyoruz. Bu işler bizde yeni bir Hollywood sektörü değiliz. Aksiliklerde oluyor. Hollywood’da her şey programlı. Planlanan sürede çekim tamamlanıyor. Bizde öyle değil. O kadar profesyonelleşmedik. Sette geç kalınması ayıptır. Haklı nedenleri yoksa.

Son zamanlar askeri film ve diziler arttı nasıl değerlendiriyorsunuz? Eksileri artıları ne olur?

Çok yaptığımız bir şey değildi. Bir anda oluverdi. Bende şaşkınım. Biz filme başlarken dizilerden haberimiz yoktu. Bence iyi bir şey. Türkiye’nin yüksek bir potansiyeli var. Özel bir ülkeyiz. Bu işide iyi yapıyoruz. Sinema geçmişimiz var. Kendi anlatım dilimiz var. Doğu ile batıyı birleştiren bir kültürüz var. Bu kadar izlenmesinin sebebi de bu. Balkanlar izliyor bütün Arap ülkeleri izliyor. Küçümsenemez bişi bu. Eksileri olmaz memlekete bunların yapılması gerekli. Kendi hikâyelerimizi anlatmalıyız.

Naz Elmas ile Haziran Gecesi’nde beraber oynadınız. Şimdide Açelya Elmas ile oynadınız hangisinden daha çok keyif aldınız?

Ben her zaman pozitif olmaktan yanayım. Bir iş yapıyorsak eğlenerek yapalım. İyi niyetli ve güler yüzlü ve sıkı çalıştık. İkisinide çok beğeniyorum.

Naz Elmas ile görüşüyor musunuz?

Hayır görüşmüyorum.

Oyuncu olmaya nasıl karar verdiniz?

Biraz tesadüf oldu. Kamera önü çok istemiyordum. Kamera arkasına yönelik girişim yaptım. Ortaklarımla sorun yaşadım olmadı. Daha önce kamera önü geçmişim vardı. Ama meslek gibi değil hobi gibiydi. Sevdiğim bir şeydi. Kamera önünde kendimi izlemekten ireti oluyordum.

İlk ünlü olduğunuzu ne zaman anladınız? Sokakta nasıl tepkiler alıyorsunuz?

Haziran Gecesi’nde ün olayı sokağa taştı. Bende sokakta yaşayan bir insanın kahveye, manava giden bir adamım. Tuhafınıza gidiyor. Kurtlar Vadisi’nde de aynı şekilde. Laf atmalar fotoğraf çekilmeler falan başladı. Kolay bir şey değil şaşırıyorsunuz. İş gözüyle bakıyorsunuz. İzleyici değiliz. Doktorlar bıkar ya şuram ağrıyor diye duymaktan. Diziden konuşmakta öyle bir şey.

Sokakta komik bir anınız oldu mu?

Abi ne yaptın paraları dedi bana. Ne parası diye düşünüyorum. Borcumu vardı diye düşünüyorum. Meğerse dizide ki parayı diyormuş. Eşimle sokakta yürürken biri bağırıyor senin bilmem kime söyleyeceğim diyor.

Bilmediğimiz yönlerimiz var mı?

Doğayı çok severim en büyük tutkum. Trekking yapıyorum yılda iki kez. Sırt çantası ile çadırla uzun yürüyüşler. Huzur buluyorum. Şehir insanı yoruyor. Hatta komple mi gitsem diye düşünüyorum doğaya.

Yalan söylemenin uygun olduğu bir durum var mıdır? Beyaz yalanlar söyler misiniz?

Biz oyuncuyuz hayatımız yalan. Biz ne yazılıyorsa onu söyleriz. Herkes yalan söyler. Bazen yakalıyorum kendimi gereksiz yere. Refleksi var insanın. İnsan kendini beyaz yalanlarla örtüyor.

Bulunduğunuz konumdan mutlu musunuz? Hedefleriniz var mı?

Yolun başında görüyorum kendimi. Bu film benim için iyi bir başlangıç.Daha çok keyif alacağım işte olmak istiyorum.

Terör, savaş, mülteci sorunlarını elbette devlet çözecek ama sizce nasıl çözülür?

Kapitalizm ve emperyalizmden bir an önce vazgeçmek. Daha güçlü olmak için başkalarının üzerinden geçinmekten vazgeçmek gerek. Değişim böyle ivme kazanır. Silah yerine yardım eli uzatmak gerek. Allah’ında bizden istediği dinimizde de neler yapılması gerektiğini görüyoruz. Kötülükten uzak durun diyor.

Beklenmedik olaylar karşısında tepkileriniz nasıl?

Çok soğukkanlıyım. Beni sinirlendirmek kolay değildir. Hayat zor bir mücadele. Çatışmadan güler yüzle yaparsak her şey daha güzel olur.

Çılgınlıklarımız var mı?

Hiç sevmem çılgınlığı. Bazılarına göre geceyi bir ormanın ortasında çadırın içinde geçirmek çılgınlık olabilir. Ama benim için özümle buluştuğum yer.