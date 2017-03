Açelya Elmas: Savaşçı bir Türk kadınıyım

Bordo Bereliler Suriye’de asker eşini canlandıran Açelya Elmas, filmin 7 Nisan’da gösterime gireceği günü heyecanla beklendiğini ifade ederek, teklif geldiğinde hemen kabul ettiğini belirtti.Sanatçı sorularımıza şöyle cevaplandırdı…

Günleriniz nasıl geçiyor? Heyecan var mı?

Günlerim şu an dizi görüşmeleri ve yeni single hazırlanmakla geçiyor. Bir yandan da filmimiz Bordo Bereliler Suriye’nin seyirciyle buluşma tarihi yaklaşıyor. Onun heyecanı bastırmış durumda. Anlayacağınız bol hareketli bir dönemdeyim.

Bu proje size nasıl geldi? Kabul etmenizde ki en büyük etmen nedir?

Bu proje bana cast ajansımdan geldi. Ülkece yaşadığımız zor günleri düşününce böyle bir projede oynamayı hemen kabul ettim. Evde televizyon karşısında, güzel ülkemizde yaşanan olayları çaresizlik içinde seyrediyorsunuz. Askerlerimiz,polislerimiz,masum canlar..şehitlerimiz..tüm bu yaşanan elim olaylar. Gözyaşlarınız sel oluyor. boğazınıza bir yumru oturuyor bir şeyler yapabilmek istiyorsunuz. Bu proje bana geldiğinde yaşadığım duygular buydu ve ben de bir şeyler anlatabilmek paylaşabilmek istedim. Daha nicelerinde olmayı çok isterim. Biz bu canım vatanın evlatlarıyız.

Filmin konusu nedir? İzleyecekler bu filmi neden izlemeli?

İzleyenler bu filmi bu yüzden izlemeli. Farkındalık için. Cephede savaş veren askerlerimizin, ailelerin acılarına, kahramanlıklarına ortak olabilmek için izlemeli. Biz bir şekilde seslerini duyurmaya ortak olmaya çalıştık.

Karakterinizden bahsedelim… Bu role nasıl hazırladınız neler yaptınız?

Zuhal karakteri içinde yaşadığı korkulara rağmen, her gün korku içinde cepheden gelebilecek kötü haberlere rağmen ayakta durmaya çalışan güçlü görünmeye çalışan bir asker eşi. İçi kan ağlasa da dışarıya gülümseyen, asker eşini gururla temsil eden, ailesini sevdiklerini bir arada tutmaya çalışan güçlü bir kadın. Tüm analar ve eşler gibi.

Karakterinizin beğendiniz bir yönü var mı? Ortak noktanız var mı?

Ben de hayatımın her döneminde yaşamak ve ayakta kalabilmek için savaş vermiş, İşimde de özel hayatımda da ailemi sevdiklerimi gücendirmeden, gurur duyacakları şekilde yaşamış, kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan savaşçı bir Türk kadınıyım.

Sizi birçok projede gördük, ama daha da yakından tanıyalım, Açelya Hanim sizin bir de müzik yönünüz var biraz ondan bahsedelim?

Ben Mimar Sinan Üniversitesi devlet konservatuarında okudum. Opera-şan ve Müzikal eğitimi aldım. İlk müzikalim Anlat Şehrazat’tı; rahmetli Müşfik Kenter, Kadriye Kenter, Meltem Cumbul, Candan Erçetin’le beraber oynamıştım. Sonra oyunculuk hayatım başladı. Diziler filmler, tiyatro derken müzik hayatım biraz geride kaldı. Âmâ her zaman hayalimdi ve şarkı söylemek benim için bambaşka bir aşk. Duygularımı insanlarla paylaşmayı çok seviyorum. Oyunculuk, şarkı söylemek bu duygu paylaşımları için sadece farklı yollar. Şarkı söylerken tek yürek oluyorsunuz, insanların yaşadığı hikâyeler, hislere ortak okuyorsunuz. Başka bir duygu seli. Bazen coşturan, bazen ağlatan. İlk single im Sevabın Hazır Mı kasım ayında çıktı. Şimdi ikinci yolda. Çok heyecanlı ve mutluyum.

Naz Elmas ile aranız nasıl? Naz Elmas size vefasızlık yaptığı doğru mu? Hastalığınızı tamamen atlattınız mı?

Kardeşimle aram çok iyi. Biz birbirine destek olan güzel bir aileyiz.

Ben ünlü oldum ne zaman dediniz? Sizi Sokakta tanıyorlar mı? Nasıl tepkiler alıyorsunuz?

Ünlü olmak göreceli bir kavram. Bugün var yarın yok. Önemli olan gönüllerde iz bırakabilmek. Ben insanların gönüllerinde bir iz bırakabildiğimi düşünüyorum. Bana gelen maillerden, göz göze gelindiğinde bir sıcacık bakıştan, sokakta beni görünce sarılmalarından, sohbetlerden bunu görebiliyorum. Sokakta sizi durdurup bir imza alabilir miyiz? diye çok duymuşsunuzdur. Bu yarın unutulur gider. Beni çevirip biz sizi çok seviyoruz. Biz size çok dua ettik diyorlar. Bunun yerini hiç bir şey dolduramaz. Demek ki ben doğru bişeyler yapmışım. İz bırakabilmişim diyorsunuz. Ben sanatçının mütevazi olması gerektiğine inanıyorum.Yaşadıklarım, hayat mücadelem, bir dönem geçirdiğim hastalık. Her şeye rağmen işimi bırakmamam. Hayata tutunmam. Motivasyonum… Ben hayatı, gülmeyi çok seven biriyim ve her yeni başladığım güne şükrederek başlarım. Her anımızın çok değerli olduğunun farkındalığıyla yaşıyorum. Ve hep bunu anlatıyorum. Her canlı bende çok değerli.

