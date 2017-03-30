Sütlü Çikolatalı Donut Tarifi

(8 Kişilik)

Sütlü Çikolatalı Donut Tarifi İçin Malzemeler:

1 adet yumurta

1 su bardağı süt

2 yemek kaşığı tereyağı

1 paket kuru toz maya

Yarım su bardağı toz şeker

Yarım paket vanilya

3.3,5 su bardağı un

Sütlü Çikolatalı Karışım için:

300 gram sütlü ganaj çikolata

150 ml. krema

Renkli pepito şekerlemesi

Sütlü Çikolatalı Donut Tarifi Hazırlanışı:

Yumurtayı, ılık sütü ve eritilmiş tereyağını hamur yoğurma kabına alın. Toz şekeri, mayayı ve unun yarısını ekleyin. Yoğurmaya başlayın. Unu azar azar ekleyerek hafif ele yapışacak kıvamda bir hamur elde edene kadar yoğurun. Unu kontrollü olarak yavaş yavaş ekleyin. Hamur top haline gelince kaseye alın. Hamurun üzerini streçle kapatın. Ilık bir ortamda iki katı kabarana kadar yaklaşık 1,1,5 saat mayalanmaya bırakın. Hamur mayalanınca havasını almak için hafifçe tekrar yoğurun. 2-3 yemek kaşığı un serpilmiş tezgahın üzerine alın, yarım cm’lik bütün bir hamur elde edin. Orijinal boyutuna sadık kalarak yuvarlak halkalar elde edin.

Bu halkaları küçük kareler kestiğiniz yağlı kağıdın üzerlerine tek tek yerleştirin ki kızartırken elle müdahale edilmesin.

Hamurları oda ısısında mayalanması için 20 dakika daha bekletin. Küçük ve derin bir kızartma tenceresine sıvı yağı iyice ısıtın. Teker teker hamurları kızartmaya başlayın. Yani büyük bir kızartma tenceresinde kızartmak yerine küçük bir tencerede tek tek kızartmayı tercih edin çünkü büyük bir kızartma tenceresinde hamurları eşit derecede kızartmak zor olur. Hamurları kızartırken her yüzeyini en fazla 20 saniye kadar tutun ki yanmasın. Hamurları kızarttıktan sonra kağıt havlu üzerine alıp soğumaya bırakın.

Kızaran hamurlar soğuyunca çikolatayı benmari usulü eritin, kremayı ekleyip pütürsüz bir kıvam alana dek karıştırın.

Kızarttığınız donut hamurunu elinize alın, bir yüzeyini çikolatalı karışıma bulayın, ızgara telin üzerine alarak üzerinin donmasını bekleyin. İsteğe göre çikolatalı karışıma buladıktan sonra üzerlerine pepito şekerlemesi serpebilirsiniz.