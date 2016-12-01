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Balık Kokusu Evden Nasıl Çıkar?

Genel 1 Yorum

Evde balık pişirmek ne kadar keyifli olsa da geride bıraktığı ağır kokuları gidermek o kadar da kolay değil. Pencereleri açıp evi havalandırmak ve aspiratörü çalıştırmak yeterli olmuyor. Fırında yapılan balıklar, yağda kızartılan balıklara göre çok daha az koku bıraksada evde koku olacak diye balık pişirmekten vazgeçmeyin. Vereceğimiz tavsiyeleri uygularsanız balık kokusundan çok kısa sürede kurtulabilir ve evde balık keyfini doya doya balık yaşayabilirsiniz.

balık ızgara

Balığı kızartırken bir tencerede sirkeli su kaynatırsanız kokuyu alacaktır.
Balık kızarttıktan sonra bir tencereye su koyun, suyun içerisine biraz sirke veya limon suyu ve hoş bir koku vermek için de defne yaprağı, çubuk tarçın ve karanfil ekleyin ve kaynatın. Bu mutfağındaki balık kokusunu alıp güzel kokmasını sağlayacaktır.
Balığı kızarttıktan bir tencere içindeki suya vanilya koyup kaynatırsanız balık kokusu çıkacak, mutfağınız mis gibi vanilya kokacaktır.

Tavadaki kızgın yağın içerisine 4-5 dilim limon koyabilirsiniz.

balık limon tava

Izgaradaki balıkların arasına defne yaprakları yerleştirebilirsiniz.

Kızartma yağının içine birkaç dal maydanoz atmak etkili olacaktır.

Balık pişirirken bir köşede kokulu mum yakabilirsiniz.

mum balık

Ocağın en küçük gözünün üzerinde, ufak bir porselen fincan içerisinde toz şeker eritebilirsiniz.

tencerede şeker

Kokudan kurtulmanın diğer bir pratik yolu da ocakta limon kabuğu yakmaktır.

limon kabuğu

Pişirme işlemi bittikten sonra tercih edeceğiniz hoş kokulu bir tütsü yakabilirsiniz.

Teflon tavada kuru çay kavurun biraz duman çıkar ama kokuyu alır.

kuru çay

Eğer balık kokusu elinize bulaştıysa limonu ortadan ikiye bölerek elinize sürtün. Sonra da ellerinizi soğuk suyla yıkayın.

tava yıkama

En önemlisi pişirme işlemi bittikten sonra kızartma tavasını hemen yıkamaktır.

Yalnız önce soğuk sudan geçirmeniz önemli. Sıcak su kokunun daha da artmasına sebep olur.
Sonrasında tavayı ateşe koyup içine Türk kahvesi ya da hazır kahve koyarak yakmak ve yeniden yıkamak da bir çözüm olacaktır.

kahve

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Bir Yorum

  1. ES
    02 Aralık 2016 - 01:07

    Balık pişerken ocağın bir gözünde de cezveye bir miktar yumoşu az su ile karıştırıp kaynatın balık kokusu olmaz

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