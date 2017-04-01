Yoğurtlu Kebap

1 Kişilik Yoğurtlu Kebap

Yoğurtlu Kebap Malzemeler

180 gram Urfa kebabı

50 gram döner

1 adet tırnak pide

Fesleğenli domates sos

Yoğurt

Tereyağı

Yoğurtlu Kebap Hazırlanışı

Tırnak pideyi küp küp doğrayın. Tereyağında sebzeli çeşni ile soteleyin ve servis tabağına alın. Üzerine çırpılmış yoğurdu yayın, arzunuza göre yoğurda sarımsak ekleyebilirsiniz. Yoğurtlu pidenin üzerine pişmiş Urfa kebabı ve döneri koyun.

Fesleğenli domates sosu üzerine gezdirdikten sonra, kızgın tereyağı dökerek servis edin.