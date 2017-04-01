Yoğurtlu Kebap
1 Kişilik Yoğurtlu Kebap
Yoğurtlu Kebap Malzemeler
180 gram Urfa kebabı
50 gram döner
1 adet tırnak pide
Fesleğenli domates sos
Yoğurt
Tereyağı
Yoğurtlu Kebap Hazırlanışı
Tırnak pideyi küp küp doğrayın. Tereyağında sebzeli çeşni ile soteleyin ve servis tabağına alın. Üzerine çırpılmış yoğurdu yayın, arzunuza göre yoğurda sarımsak ekleyebilirsiniz. Yoğurtlu pidenin üzerine pişmiş Urfa kebabı ve döneri koyun.
Fesleğenli domates sosu üzerine gezdirdikten sonra, kızgın tereyağı dökerek servis edin.