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Yoğurtlu Kebap

Yoğurtlu Kebap

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Yoğurtlu Kebap

1 Kişilik Yoğurtlu Kebap

Yoğurtlu Kebap Malzemeler

180 gram Urfa kebabı
50 gram döner
1 adet tırnak pide
Fesleğenli domates sos
Yoğurt
Tereyağı

Yoğurtlu Kebap

Yoğurtlu Kebap Hazırlanışı

Tırnak pideyi küp küp doğrayın. Tereyağında sebzeli çeşni ile soteleyin ve servis tabağına alın. Üzerine çırpılmış yoğurdu yayın, arzunuza göre yoğurda sarımsak ekleyebilirsiniz. Yoğurtlu pidenin üzerine pişmiş Urfa kebabı ve döneri koyun.
Fesleğenli domates sosu üzerine gezdirdikten sonra, kızgın tereyağı dökerek servis edin.

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