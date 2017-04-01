Şaşlık Kebabı
1 Kişilik Şaşlık Kebabı
Şaşlık Kebabı Malzemeler
200 gram süt danası bonfile
1 adet kuru soğan
200 ml. çiğ krema
Soya sosu
Kekik
Kıvam için sızma zeytinyağı
Şaşlık Kebabı Hazırlanışı
Bonfileler ince ince dilimleyin. Çiğ krema, soya sosu, kekik ve zeytinyağı karışımında marine edin. Bir dilim bonfile, bir halka soğan gelecek şekilde şişe saplayın.Izgara veya elektrikli ızgarada pişirin. Arzunuza göre üzerine soyalı tereyağı gezdirebilirsiniz. Tercihe bağlı olarak kontrfile de kullanılabilir.