Şaşlık Kebabı

1 Kişilik Şaşlık Kebabı

Şaşlık Kebabı Malzemeler

200 gram süt danası bonfile

1 adet kuru soğan

200 ml. çiğ krema

Soya sosu

Kekik

Kıvam için sızma zeytinyağı

Şaşlık Kebabı Hazırlanışı

Bonfileler ince ince dilimleyin. Çiğ krema, soya sosu, kekik ve zeytinyağı karışımında marine edin. Bir dilim bonfile, bir halka soğan gelecek şekilde şişe saplayın.Izgara veya elektrikli ızgarada pişirin. Arzunuza göre üzerine soyalı tereyağı gezdirebilirsiniz. Tercihe bağlı olarak kontrfile de kullanılabilir.