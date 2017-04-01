Ana Sayfa » Tarifler » Et Yemekleri » Şaşlık Kebabı
Şaşlık Kebabı

Şaşlık Kebabı

Et Yemekleri Bir yorum bırak

Şaşlık Kebabı

1 Kişilik Şaşlık Kebabı

Şaşlık Kebabı Malzemeler

200 gram süt danası bonfile
1 adet kuru soğan
200 ml. çiğ krema
Soya sosu
Kekik
Kıvam için sızma zeytinyağı

Şaşlık Kebabı

Şaşlık Kebabı Hazırlanışı

Bonfileler ince ince dilimleyin. Çiğ krema, soya sosu, kekik ve zeytinyağı karışımında marine edin. Bir dilim bonfile, bir halka soğan gelecek şekilde şişe saplayın.Izgara veya elektrikli ızgarada pişirin. Arzunuza göre üzerine soyalı tereyağı gezdirebilirsiniz. Tercihe bağlı olarak kontrfile de kullanılabilir.

Etiketler

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sitedeki içerikler kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
© 2017 - Dijital Varlıklar - Her hakkı saklıdır.