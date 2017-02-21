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Yıllar Önceki Logolarını Görünce Şaşıracağınız Büyük Markalar

Yıllar Önceki Logolarını Görünce Şaşıracağınız Büyük Markalar

Foto Galeri, Haber Turu Bir yorum bırak

Dünya hızla değişirken markalar da yerinde sayacak değil elbette. Yıllar önceki logolarını görünce şaşıracağınız büyük markaları sizler için derledik. Çeşitli yenilikler, yeni ürünler derken logolarını da zaman zaman değiştirmeyi ihmal etmediler. Malum, pazar neredeyse her zaman genişlemeye devam ediyordu, rekabet alıp başını gidiyordu. Müşterileri çekmek için, şöyle daha minimal logolar belki de daha iyi olabilirdi ya da tam tersi, daha süslü bir logoya sahip olması gerektiğini düşünen markalar da vardı.  İşte dünyaca ünlü markalar zamanla logolarında büyük değişikliklere gitti, öyle ki eski hallerinden eser kalmayan yeni logolarıyla boy göstermeye başladılar. Mesela birazdan göreceğiniz logoların şimdiki hallerini muhtemelen hepiniz biliyorsunuz ama geçmişteki halleri sizi epey şaşırtacak, eminiz. O çok tanıdığınız, bildiğiniz logoların geçmişteki hallerinden hangilerini hatırlayabildiniz?

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