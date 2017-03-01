Şu Domatesin Yaptıklarına Bakın

Şimdi selfie çeken ya da komiklik yapan bir insan yok. Domates var! Evet, bildiğiniz domates. Şehri karış karış gezip, her yaptığı eylemi fotoğraflayan bir domates. Şehir Domatesi hesabının çıkış noktası bir tesadüf olsa da, şimdilerde domates gibi eğlenceli bir meyvenin (domates meyvedir evet), karmaşık şehir hayatındaki tezatla ortaya çıkardığı ilginçlikler amaçlanmış. Ve bir çizgi film ya da animasyon gibi fotoğrafların altına yazılan metinler sayesinde kendi başına bir karakter olmuş. Bir de Şehir Domatesi’nin bir isteği var sizden: Yemeklere domates koyarken onu hatırlamanız. onunla birlikte siz de şehir turu yapmak istiyorsanız instagramdan sehirdomatesi aslı kullanıcıyı takip edebilirsiniz.