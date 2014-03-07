Şalgam Suyu Hastalıklarda Kalkan Görevi Görüyor

Uzmanlar bir insanın hücrelerinin 10 katı, yani yaklaşık 100 trilyon faydalı bağırsak mikrobu (probiyotik) ile yaşam sürdüğünü belirtiyor.

Günümüz koşullarında işlenmiş ve GDO’lu besinlerle kötü beslenme, aşırı ve bilinçsiz antibiyotik kullanımı, hareketsiz yaşam, stres gibi olumsuz etkenler vücudun probiyotik dengesini bozuyor. Bozulan probiyotik dengesi, bağışıklık sisteminin zayıflamasına, insan yaşamını olumsuz etkileyen, hatta kısıtlayan birçok sağlık sorununa sebep olabiliyor. Bu hastalıklara yakalanmamak ve iyileşme sürecini hızlandırmak için probiyotik özelliğe sahip doğal gıdalarla beslenmek birçok uzman tarafından teşvik ediliyor. Sofralardan eksik edilmemesi gereken besinlerden olan ve içeriğindeki yararlı bakteriler sayesinde bağırsak florasını koruyan şalgam suyu, bu gıdaların başında geliyor.

Bağırsaklardaki bakteri dengesinin bozulması, besinlerin sindiriminin zorlaşmasına, ishale ve daha birçok sağlık sorununa neden olabiliyor. Şalgam gibi mayalanma sonucu oluşan yüksek probiyotik içerikli gıdalar, yeterli miktarda alındığında bağırsak florasındaki yararlı bakteri miktarını artırarak bağırsak dengesini koruyor. Böylece bağışıklık sistemi güçlendirilerek vücut hastalıklara dirençli hale geliyor. Bağırsak dostu olan şalgam suyunun tüketimi, uzmanlar tarafından da öneriliyor.

Vücuttaki Probiyotik Miktarını Arttıran Alternatif İçecek Şalgam Suyu…

Vücut için hiçbir besleyici değeri bulunmayan faydasız besinlerle beslenmek, vücudun günlük ihtiyacı olan vitamin ve minerallerin alınmaması, aşırı ilaç kullanımı gibi etkenler vücuttaki bu yararlı bakterilerin zamanla azalmasının en önemli sebepleri. Probiyotikler, sindirim sisteminde belli sayılarda bulunuyor ve beslenmenin yanında sağlık açısından da vücudumuzun ihtiyaç duyduğu yararlı bakteriler olarak biliniyor. Bağırsaklardaki yararlı bakterilerin zararlı bakterilerden az olması bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden oluyor ve bu da insan sağlığı için risk oluşturuyor. Güçlü bir bağışıklık sistemi hastalıklardan korunmak için oldukça önemli. Bağışıklık sisteminin insan sağlığı için koruma kalkanı olduğu düşünüldüğünde, bağışıklık sistemini güçlendiren şalgam suyu oldukça yararlı bir alternatif. Özellikle B Grubu vitaminleri içermesi sebebiyle stresin de düşmanı olan şalgam suyunda, tarladan şişeye her aşamada testlerden geçen Doğanay markalı ürünlerin tercih edilmesi faydayı artıracaktır.