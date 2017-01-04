Ofis Çalışanların Sağlığını Tehdit Ediyor

Havalandırması klimayla sağlanan, günün en az 8 saatinin geçirildiği ofisler insanların fiziksel ve ruhsal sağlığını tehdit ediyor. Ofis çalışanlarının uzun süre bilgisayar başında vakit geçirmeleri ve hareketsizlik nedeniyle kişilerde; fıtık, kireçlenme, omurga eğrilikleri, boyun düzleşmeleri meydana geliyor.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Kerem Gün, bilgisayar başında çalışırken zaman zaman ara verilerek hareket edilmesini önererek, yapılan hareketlerin hareketsiz kalmaktan kaynaklanan hastalıkların önüne geçeceğini belirtiyor.

Hareketsizlik Vücut İçin En Büyük Düşman

Gelişmiş teknoloji ve üst düzey konfor ile donatılmış modern ofis ve ev ortamları, lüks araçlar içinde yapılan kısa mesafe yolculuklar pek çok kişi için imrendirici olsa da ciddi sağlık sorunlarını da beraberinde getirebiliyor. Bu konuyu destekleyen pek çok bilimsel kanıt bulunmaktadır.

Örneğin 200.000 den fazla kişinin fiziksel aktivite seviyeleri ve kilolarının araştırıldığı bir çalışmada günde 11 saatten fazla oturanların, 4 saatten az oturanlara oranla 3 yıl içinde ölme risklerinin %40 daha fazla olduğu saptanmıştır. Dünya Sağlık Örgütü, fiziksel inaktivitenin gelişmiş ülkelerdeki ölüm nedenleri arasında ilk 5 sırada yer aldığını bildirmektedir.

Solunum sistemi, kalp damar sistemi veya sindirim sistemi gibi pek çok vücut sistemi fiziksel inaktiviteden direkt veya dolaylı yollarla etkilenebilirse de, hekime başvuruda ilk ve en sık şikayet olan “ağrı” genelde kas iskelet sistemi kaynaklıdır. Çünkü kas iskelet sistemi (özellikle omurga) vücudun çevre ve yerçekimi ile girdiği amansız mücadelede ön safta yer alır ve bu mağlubiyette kişinin ödediği bedel ağrıdır.

Yapılan çalışmalar bu konuyu destekler şekilde ofis çalışanlarının tamamına yakının hayatlarının bir döneminde bel veya boyun ağrısı çektiğini ortaya koymaktadır. Hareketsiz yaşam tarzı boyun ve bel düzleşmesi, sırt-bel ağrısı, kas spazmları, miyaljiler gibi nispeten başlangıç aşamasında sayılabilecek omurga sorunlarından, skolyoz, kamburluk, bel fıtığı veya bel kayması gibi ciddi omurga patolojilerine kadar geniş yelpazede yer alan pek çok tıbbi duruma sebebiyet verebilmektedir.