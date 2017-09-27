Obezite Ameliyatından Sonra Hamile Kalacak Annelere Beslenme Önerileri Puan ver Puan ver

Obezite ameliyatından sonra hamile kalacak annelere beslenme önerileri

Obezite cerrahisi geçiren kadınlar genellikle çok beklemeden hamile kalmak isterler. Haksız da sayılmazlar. Ancak ameliyat sonrası erken dönemde hamilelik bebeğin büyüme ve gelişmesini olumsuz yönde etkileyebileceğinden ameliyat sonrası hamilelik için ilk 18 ay beklenmesi öneriliyor. Bu sürede genellikle kilo kaybı durmakta ve ideal kiloya ulaşılmakta annenin hamileliği için uygun zaman oluşmakta. Ameliyat sonrası bebek sahibi olmak isteyen annelerin öncesinde beslenme açısından hazırlanmaları yararlı olacaktır.

Peki obezite ameliyatlarından sonra hamile kalacak anneler nasıl beslenmeli?

BariatrikLab Obezite ve Metabolik Cerrahi Merkezi’nden Bariatrik Diyetisyen Nida Yıldız, bu konuda şu bilgileri verdi:

• Proteinli gıdalar (yağsız et, tavuk ve balık) başta olmak üzere, meyve ve sebzeler, kompleks karbonhidratlar, süt ve süt ürünleriyle beslenmenizde çeşitlilik sağlayın.

• Haftada en az iki kez balık tüketin, ancak yağlı balıkları haftada en fazla 2 porsiyona kadar sınırlandırın.

• Demir eksikliği hamilelikte ortaya çıkabilir, bu nedenle demir içeriği yüksek yiyecekleri tercih edin. Kırmızı et, baklagiller, yeşil yapraklı sebzeler ve kuru meyveler örnek olarak verilebilir.

• Yüksek yağ / yüksek şeker içeren gıdaları sınırlandırmaya devam edin.

• Ameliyat sonrası belirli gıdaları tolere etmede sorun yaşıyorsanız alternatifleri için bariatrik diyetisyeninizden destek alın.

KAÇINILMASI GEREKEN GIDALAR

• Kılıç balığı, orkinos, iri uskumru gibi büyük balıkları ve teneke kutuda satılan balıkları mümkün olduğunca tüketmeyin. Bu balıklar yüksek oranda civa içerirler ve bebeğin gelişimini olumsuz yönde etkilerler.

• Ameliyat sonrası hamilelik planlanırken alkolden tamamen kaçının veya mümkün olduğunca sınırlayın.

• Kafeinli içecekleri günde en fazla 2 fincan çay / kahve ile sınırlayın.

VİTAMİN VE MİNERAL TAKVİYELERİ

• Obezite ameliyatı sonrası kişiler genellikle vitamin – mineral takviyesini düzenli kullanırlar. Hamilelik planlanırken D vitamini, demir, folik asit takviyesi gerekebilir. Eksiklik durumunda vitamin – mineral takviyeleri doktor kontrolünde düzenli kullanılmalıdır.

• Anne adayları, bu hazırlık sürecinde ve sonrasında mutlaka obezite cerrahı, bariatrik diyetisyen ve kadın doğum doktoru kontrolünde olmalıdırlar.