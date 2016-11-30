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mandalina şurubu

Mandalina Şurubu Tarifi

İçecek Tarifleri, Tarifler 1 Yorum

Mandalina Şurubu

(4 Kişilik)

Mandalina Şurubu Malzemeleri

2 kilo mandalina
2 adet portakal
3 bardak vanilyalı toz şeker ya da normal toz şeker
1 adet çubuk tarçın
1 ya da 2 adet karanfil tanesi

Saklama Önerileri:
Buzdolabında 2 ay

mandalina şurubu

Mandalina Şurubu Hazırlanışı

Mandalina ve portakalları sıkın. Elde ettiğiniz portakal ve mandalina suyunu bir tencereye alın. Üzerine toz şekeri, tarçını ve karanfilleri ekleyin. Yaklaşık 30 dakika kısık ateşte kaynatın. Kaynarken üzerinde oluşan köpükleri bir kaşık yardımı ile alın.
Kaynadıktan sonra ocaktan indirin ve soğumaya bırakın. Önceden sterilize ettiğiniz kavanozlara aktarın.

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