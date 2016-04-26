Mahlepli Tuzlu Kurabiye Tarifi

Mahlepli Tuzlu Kurabiye İçin Malzemeler:

250 gram margarin

1 paket kabartma tozu

4 su bardağı un

1 tatlı kaşığı mahlep

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı toz şeker

1 çorba kaşığı sirke

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı yoğurt

Üzeri için:

2 adet yumurtanın sarısı

2 su bardağı susam

Mahlepli Tuzlu Kurabiye Hazırlanışı:

Margarini küçük parçalar halinde doğrayın. Mahlep, tuz, şeker, kabartma tozu ve elenmiş unu yoğurma kabında harmanlayın. Ufalanmış margarini ekleyip parmak uçlarınızla karışıma yedirin.

Sirke, sıvı yağ ve yoğurdu ilave edip yumuşak bir hamur elde edinceye kadar yoğurun. Hamuru buzdolabında 1 saat dinlendirin.

Dinlenen hamurdan küçük parçalar koparıp avucunuzun içi ile kalem inceliğinde yuvarlayın. Çubuğu ortadan ikiye katlayıp iki tarafından tutarak ters yönlere çevirin. İki ucunu, şeklini bozmadan birleştirin. Üzerine yumurta sarısı sürün ve susam dolu bir kasenin içine batırıp bir tarafını susama bulayın.

Hazırladığınız kurabiye hamurlarını yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin ve önceden ısıtılmış 180 dereceye ayarlı fırında susamlar nar gibi kızarana kadar pişirin.

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