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Limon yağının cilde faydaları

Limon yağının cilde faydaları

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Limon yağının cilde faydaları

Aksuvital Ar-Ge Merkezi’nden Kimya Mühendisi Nigar Yıldırım, limon yağının ciltte oluşan sivilce ve siyah noktalarda etkili olduğunu belirtti.

Limon yağının cilde faydaları

Aksuvital Ar-Ge Merkezinden Kimya Mühendisi Nigar Yıldırım, limon yağı ile ilgili bilgi verdi. Yıldırım, , limon yağının ciltte oluşan sivilce ve siyah noktalarda etkili olduğunu vurguladı. Yıldırım, “Etrafınızdaki temizlik ürünlerinin önyüzlerine baktığınızda mutlaka limon içeren bir çeşidi vardır. Muhteşem kokusu ve temizleyici özelliği limonu vazgeçilmez kılmaktadır. Peki cilt için nasıl kullanabiliriz? Limon ve limon çekirdeği C vitamini bakımından oldukça zengindir. Bunu da bilmeyenimiz yoktur. C vitamini dâhilen kullanıldığında bağışıklık sisteminin güçlenmesine, cilt için kullanıldığında cilt lekelerine karşı, cildi sıkılaştırıcı, akne tedavisinde tercih edilmektedir” dedi.

Limon yağının cilde faydaları

Limon yağının yağlı ve sivilceye meyilli ciltlerde ıslak pamuğa birkaç damla damlatarak uygulanabileceğini belirten Yıldırım şunları kaydetti: “Düzenli kullanımda cildiniz temiz ve sağlıklı görünecektir. Saçlarınız yağlıysa şampuanınıza ekleyebilirsiniz. 200 ml şampuana 20 ml kadar ekleyebilirsiniz. Kullanmadan önce şampuanınızı iyice çalkalayın. Gargara şeklinde kullanılması ağız, dişeti bakımında kullanılabilirsiniz. Bunun için yarım çay bardağı suya 4-5 damla limon çekirdeği yağı eklemeniz yeterli.

Doğal bir haşere kovucu olarak kullanabilirsiniz. Sprey şişesine su, limonsuyu ve limon yağını iyice karıştırın ve etrafa sıkın. Kapalı mekânlardan haşereleri uzaklaştırmakla kalmayıp etrafın muhteşem kokmasını da sağlayacaksınız. Limon bitkisinin büyülü kokusuyla kendinizi daha enerjik hissedeceksiniz. Ayrıca limon yağını çocuklarınızın şampuanlarına da ekleyebilirsiniz”.

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