Kıymalı Makarna Malzemeler:

> 1 paket uzun makarna

> 1 çorba kaşığı (tepeleme) tereyağı

> 1 çorba kaşığı zeytinyağı

> 1 adet küçük boy soğan

> 1 adet havuç

> 1 dal kereviz sapı

> 250 gram az yağlı dana kıyma

> 1 su bardağı doğranmış konserve domates

> 1 adet defne yaprağı

> Tuz, taze çekilmiş karabiber

> 1 çorba kaşığı haşlanmış mısır tanesi

Kıymalı Makarna Hazırlanışı:

Zeytinyağını ve tereyağını sosu hazırlayacağınız geniş bir tavaya aktarın. Yağlar ısınınca kıyılmış soğanı kavurun. İnce doğranmış kereviz sapı ile havucu ekleyin. Birkaç dakika daha kavurduktan sonra kıymayı da ekleyin. Kıyma suyunu çekince domatesi ve defne yaprağını ilave edin. Orta ateşte sos suyunu çekene dek pişirin. Makarnayı 1 tatlı kaşığı tuz ilave edilmiş kaynar suda 9-12 dakika haşlayın. Sos pişince ocaktan alın. Tuzu, haşlanmış mısır tanelerini ve taze çekilmiş karabiberi ekleyerek tatlandırın. Haşladığınız makarnayı süzüp kıymalı sosla harmanlayın. Sıcak sıcak servis yapın.