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Kayısı ve Keçi Peynirli Bulgur Köfte

Yöresel Yemekler 1 Yorum

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Malzemeler

2 su bardağı kepekli ince bulgur

3 çorba kaşığı un

2 su bardağı sıcak su

10 adet kayısı

100 gram keçi peyniri

3 diş sarımsak

1 adet soğan

3 çorba kaşığı zeytinyağı

1 adet yumurtanın akı

1 tatlı kaşığı tarhun otu

1 çorba kaşığı nane

Pul biber

Tuz

Hazırlanışı

Bulguru derin bir kaba alıp sıcak suyu dökün, üzerini kapatın ve yumuşayana kadar bekletin.Soğanı rendeleyin, Sarımsakları ezin.

Bulgur yumuşayınca rendelenmiş soğan, un, tuz, sarımsak, tarhun otu, nane ve yumurta akını ekleyip iyice yoğurun.

Köfte harcından küçük parçalar koparıp yuvarlayın ve içerisine parça kayısı ve peyniri ilave edip tekrar yuvarlayın. Derin bir kapta, yağda kızartın yağını peçete ile alın ve sıcak servis edin.

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Bir Yorum

  1. ALI
    25 Ocak 2016 - 12:28

    Ben ciddi kişiyi yapmak isteyen
    İş keçi ile bir çiftlik vardır ve keçi peyniri üreten
    Eğer obadetese tel 00.359 884112234 ilgi halinde
    00359 877412041 Ben KAZZHAM ALI

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