Kayısı ve Keçi Peynirli Bulgur Köfte

Malzemeler
2 su bardağı kepekli ince bulgur
3 çorba kaşığı un
2 su bardağı sıcak su
10 adet kayısı
100 gram keçi peyniri
3 diş sarımsak
1 adet soğan
3 çorba kaşığı zeytinyağı
1 adet yumurtanın akı
1 tatlı kaşığı tarhun otu
1 çorba kaşığı nane
Pul biber
Tuz
Hazırlanışı
Bulguru derin bir kaba alıp sıcak suyu dökün, üzerini kapatın ve yumuşayana kadar bekletin.Soğanı rendeleyin, Sarımsakları ezin.
Bulgur yumuşayınca rendelenmiş soğan, un, tuz, sarımsak, tarhun otu, nane ve yumurta akını ekleyip iyice yoğurun.
Köfte harcından küçük parçalar koparıp yuvarlayın ve içerisine parça kayısı ve peyniri ilave edip tekrar yuvarlayın. Derin bir kapta, yağda kızartın yağını peçete ile alın ve sıcak servis edin.
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