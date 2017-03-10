Sosyal medyada gakugakugakugakugaku1 kullanıcı ismiyle Instagram sayfasındaki paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken Japon sanatçının yaptıkları göze çarpıyor. Resimlerde görüldüğü kadarıyla ince sivri uçlu bir şekillendirici ile yaptığı bu gıdaların süslemeleri güzel bir görsellik oluşturuyor. Henüz sosyal medyasında yaklaşık 27 bin takipçisi bulunan sanatçı tam yemelik dediğimiz gıdaları şekillendirerek iştahları kabartmaya devam ediyor.
Ana Sayfa » Dünya Mutfağı » Japon Sanatçıdan Göz Kamaştırıcı Meyve Sebze Süsleme Sanatı
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