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İşte 50 Yil Önce Uçaklarda Sunulan Yemekler

İşte 50 Yıl Önce Uçaklarda Sunulan Yemekler

Foto Galeri, Haber Turu Bir yorum bırak

Bu yazımızda size bundan yaklaşık 50 Yıl Önce Uçaklarda Sunulan Yemekler’den örnekler sunacağız. Nostaljiye bayılanlar, ben kesinlikle geçmişte yaşamalıydım diyenler, eski fotoğraflara bakıp keşke o zamanlarda  yaşasaydım diyenler, geçmişin bilinmeyenlerini keşfetmekten hoşlananlar toplanın, birlikte nefis bir uçak yolculuğuna çıkıyoruz!  Bu kez durum biraz farklı. Çünkü şimdi, göreceğiniz fotoğraflar en az bir 50-60 yıl öncesine ait. SAS İskandinav Hava Yolu Şirketi’nin fotoğraf arşivinden çıkan, 1940’lardan 1970’lere dek uzanan yıllardan kalan bu bol yemekli fotoğrafları görünce çok şaşıracak, uçaklarda ikram edilen yemeklerin sadece sunumlarına bakarken bile hayretler içinde kalacaksınız, eminiz. Buyurunuz, sizi tarihin tozlu sayfaları arasında geçecek, lezzeti bol uçak yolculuğuna…

İşte 50 Yil Önce Uçaklarda Sunulan Yemekler

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