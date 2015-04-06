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Emsan, Fit Tencere Setiyle Aynı Tencerede Hem Pişirin Hem Suyunu Süzün  

Haber Turu 1 Yorum

emsanMutfaklarda geçirilen vakti aza indirmenin yolu pratik kullanımlı ürünlerden geçiyor. Fonksiyonel ürünleriyle mutfaktaki zahmetli işlere çözüm sunan Emsan, Fit Tencere Setiyle sağlıklı yemekleri sofralara sunuyor. Fit Tencere Seti; profesyonel tasarımı, kilitlenebilir kapağı ve tencereyi ters çevirip süzebilme özelliği ile mutfakların vazgeçilmezi.

Günün yoğun temposunun ardından hem sağlıklı hem de pratik yemek pişirmek birçok kişinin hayali. Emsan tasarımcılarının geliştirdiği Fit Tencerenin süzen kapağı sayesinde yemeklerin suyunu tencerenin kapağını kullanarak süzmek çok kolay. Kilitlenebilir şık cam kapağı ile süzgeç kullanmaya ihtiyaç kalmadan yemeklerin suyunu süzebilen Emsan Fit Tencere ile sebzeleri haşlamak ve makarna pişirmek pratik hale geliyor.

Derin Tencere ve pilav tenceresi olmak üzere iki farklı boyutu bulunan Fit Tencere, profesyonel tasarımlı paslanmaz çelik saplarıyla fırında da rahatlıkla kullanılıyor. Fit tencere, enerji kapsül tabanıyla ısıyı uzun süre tencerenin içine hapsederken, en kısık ateşte bile sebzelerinizi hızla pişiriyor. Emsan Fit Tencere ile tüm yemeklerinizi kolayca pişirin.

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Bir Yorum

  1. Begüm yuksel
    06 Nisan 2017 - 14:49

    Tencerenin kapağında cam ile celik kısmında deterjan kalıyor ve çıkmıyor.kullanıcıların dikkatine

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