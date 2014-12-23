Elmalı Kurabiye Malzemeler:

> 150 gram tereyağı (Oda sıcaklığında yumuşamış)

> Yarım çay bardağı sıvı yağ

> 2 çorba kaşığı yoğurt (Tepeleme)

> 4 çorba kaşığı pudra şekeri

> 1 paket kabartma tozu

> 3-4 su bardağı un

İç Malzemesi:

> 2 adet büyük boy elma

> 2 çorba kaşığı toz şeker

> 1 çay bardağı çekilmiş ceviz içi

> 1 çay kaşığı tarçın

Üzeri İçin:

> Yarım su bardağı pudra şekeri

Elmalı Kurabiye Hazırlanışı:

Elmaları rendeleyip tavaya alın ve suyunu salana kadar kısık ateşte pişirin. Şekeri ekleyin, suyunu çekince tarçını ve ceviz içini ilave edin. Ocaktan alın. Hamuru için; Tereyağını, sıvı yağı, yoğurdu, pudra şekerini ve kabartma tozunu hamur yoğurma kabına alın. Unu yavaş yavaş ekleyerek ele yapışmayan, pürüzsüz bir hamur elde edinceye kadar yoğurun. Hamurdan ceviz büyüklüğünde bezeler yapıp her bir bezeyi merdane yardımıyla yuvarlak olacak şekilde açın. Yuvarlağı dörde kesin. Her bir parçanın geniş tarafına elmalı harçtan yerleştirerek sarın. Kurabiye hamurlarını yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 180 dereceye ayarlı fırında, üzerleri pembeleşene kadar pişirin. Soğuyunca pudra şekeriyle süsleyerek servis yapın