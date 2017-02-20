Dünyadaki Farklı Ülkelerinin Sinema Salonlarında Yenen İlginç Yiyecekler

Havalar hala soğuk olduğuna göre sinema keyfine devam etmek için en ideal zamanlardayız. Sinema deyince atıştırmadan duramayanların da ilk aklına düşen patlamış mısırın o misler gibi kokusu, enfes tadı oluyor. Ama öyle yerler var ki, patlamış mısır şöyle dursun sinema salonlarında ana yemek gücünde atıştırmalıklar yiyorlar, insanı şaşkına çeviriyorlar. Hangi ülkelerde, insanlar sinema salonlarına ellerinde nelerle girebiliyor, bunları sizin için derledik…