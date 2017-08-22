D Vitamini Eksikliği Kısırlık Sebebi Puan ver Puan ver

Anne olmak isteyen günde 15 dakika güneşlenmeli

‘Ferti-Jin Kadın Sağlığı ve Tüp Bebek Merkezi Klinik Direktörü, Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Seval Taşdemir, ‘D vitamini eksikliği üreme sağlığını olumsuz etkiler. Anne-baba olmak isteyenler günde 15 dakika el-kol ve yüzünü güneşe maruz bırakmalı’ diyerek uyarıyor.

Ferti-Jin Kadın Sağlığı ve Tüp Bebek Merkezi Klinik Direktörü Op. Dr. Seval Taşdemir, D vitamini ve kısırlık hakkında bilgiler verdi…

“Anne olmayı planlayan kadınların veya hamilelerin, günde 15-20 dakika kadar güneşlenmesi veya yürüyüş yapması, gerekli D vitaminini almaları için yeterlidir. Yaz tatiline giden anne adaylarının gölgede güneşlenmeleri gerekir. Günde sadece 15 dakika el, kol ve yüzünüzün güneşe maruz kalması yeterlidir. Güneşin tam tepede olduğu saatler hamileler için sıkıntı yaratacağından 12.00-15.00 saatlerinde güneşe çıkmamak en doğrusu olacaktır. Ayrıca camın arkasından alınan güneş ışığının D vitamini açısından insan vücuduna hiçbir yararı yoktur” diyen Op. Dr. Seval Taşdemir, “Fazla güneşte kalarak daha fazla D vitamini alınması da söz konusu değildir” diyerek güneşte fazla kalınmaması gerektiği konusunda da uyarıyor.

YUMURTA KALİTESİNİ OLUMSUZ ETKİLER

Op. Dr. Seval Taşdemir, “D vitamini eksikliğinin, son yıllarda infertilite (kısırlık) ve düşük problemi olan hastalarda daha sık oranda görüldüğü saptandı. D vitamini eksikliği; üreme sağlığını, yumurta rezervini, yumurtanın kalitesini ve döllenme oranlarını olumsuz olarak etkiler. Ayrıca döllenmiş yumurtanın anne rahmine tutunma oranını da düşürür.”

TON BALIĞI VE SÜT ÜRÜNLERİ TÜKETİN

“Kanda 25 hidroksi vitamin D düzeyini ölçerek vitamin D depolarını değerlendiririz. 30 ng/ml’nin altındaki değerler düşük olarak kabul edilir” diyen Op. Dr. Seval Taşdemir, “D vitaminini güneşten alabileceğimiz gibi ton balığı, uskumru, yumurta sarısı, karaciğer, süt ve süt ürünleri, tahıl gibi ürünlerde de bulabiliriz” diyerek D vitamini eksikliği olanların bu gıdalardan tüketmesi gerektiğini özellikle belirtiyor.

“Eksiklik tespit edilirse günde 600-800 IU arası D vitamini alınabilir. 1000 IU’dan fazla alınmaz, yan etkileri ortaya çıkabilir” diyen Op. Dr. Seval Taşdemir uyarıyor:

TEDAVİDEN ÖNCE D VİTAMİNİNE BAKTIRIN

“Özellikle kısırlık ve tüp bebek tedavisi görecek olan hastalarda mutlaka D vitamini düzeyine bakılmalı. Özellikle yaşı 35’in üzerinde olan ve güneşten daha az faydalanan grupta, D vitamini eksikliği daha sık görülür. Eksik olan vitaminin tedavisinden sonra yapılan infertilite (kısırlık) tedavisinden, çok daha başarılı sonuçlar elde ediliyor. Son yıllarda bunu destekleyen birçok çalışma yapıldı. Kısacası D vitamini, vücudumuzda sadece kanda kalsiyum oranlarını belirleyen, bağırsaktan kalsiyum emilimine yardımı olan vitamin değil; tüm vücut bağışıklık sistemini düzenleyerek gribal enfeksiyonlara direncimizi artıran bir vitamindir. Önemli kanser vakalarında, meme, pankreas, kolon, rektum kanserlerinin seyrini etkiler, kalp ve damar hastalıklarını önler. İnfertiliteyi (kısırlığı) önemli şekilde etkileyen çok önemli vitamindir.”