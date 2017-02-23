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Bulaşık Makinenize Koymamanız Gereken Mutfak Eşyaları

Bulaşık Makinenize Koymamanız Gereken Mutfak Eşyaları

Foto Galeri, Haber Turu Bir yorum bırak

Bulaşık makinesi hayatımızı kolaylaştıran, iyi ki var dediğimiz icatlardan. Öyle ki bulaşık makinesi hayatınıza bir kere girdiyse iki tabağı, iki bardağı elde yıkamak bile insana zor geliyor, hele ki kalabalık bir evde yaşıyorsanız ya da çok sık misafir  ağırlıyorsanız vay halinize! Bulaşık makinesi hayatımızın bu kadar önemli bir yerinde yer alırken onu da anlamak lazım. Diğer bir deyişle hayatınızı kolaylaştıran bulaşık makinenizi anlayamazsanız yani ona koymamanız gereken eşyaları koyup “Temizle bunları” derseniz o da sizin hayatınızı olduğundan daha zorlaştırır. Kısacası dünya yansa bile şu mutfak eşyalarını bulaşık makinenize koymayın. Hayatınızın hatasını yaparsınız.

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