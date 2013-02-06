Berrak,Türkiye’nin Zeytinyağı Şişesinde



Berrak sızma zeytinyağları, Türkiye’nin Zeytinyağı Şişesi seçilen Gamze Güven tasarımlı ambalajında bir tıkla kapınızda.

Berrak, turşu, zeytin, közlenmiş ürünler, sos ve meze ürün gruplarındaki zengin çeşitliliği ile sofraları şenlendirmeye devam ediyor. Turşu konusunda liderliği ve uzmanlığı ile bilinen Berrak, zeytin konusundaki projelerini tüketicileriyle buluşturuyor. Türkiye’nin zeytinyağı ihracatı konusunda dökme zeytinyağı yerine yüksek katma değer oluşturan ambalajlı-markalı ürünlere geçmesi için, Şişecam ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ortak projesinde, Türkiye’nin en değerli tasarımcılarından Gamze Güven’in imzasını taşıyan şişe Türk zeytinyağı markasının uluslararası pazarda yerleşmesi için En İyi İkonik Cam Ambalaj seçilmişti. Berrak’ın gerek ulusal gerekse uluslararası platformda satış çalışmalarını da gözeterek yeni üretimini gerçekleştirdiği sızma zeytinyağını, Gamze Güven tasarımında satışa sunuyor.

Berrak’ın kurumsal kimliğini, ürünlerini beğendiğini dile getiren Güven, bizzat tesislerini gezdiğimde hijyene verdikleri önemi görünce çok memnun oldum. Sağlıklı bir yağ olmasından ve Türkiye’deki tüketiminin arttırılması açısından da Berrak markasının zeytinyağı işine girmesini çok olumlu buluyorum. Kaliteli ürünlerin bizim tasarladığımız ambalajların içinde satışa sunulması benim için onur duyduğum bir konu diyerek sözlerini tamamladı.

Dijital dünyanın satıştaki önemini kavrayan Berrak, yeni ürünlerini sadece e-satış sitesinde tüketime sunacak. Marmara Bölgesi’nin Güney Bölümü’nde özenle üretilen Berrak’ın sızma zeytinyağını mutfağınızda bulundurmak hem lezzetli hem estetik.