Bebekler İçin Pratik Tarhana Tarifi

Bebekler İçin Pratik Tarhana Malzemeleri

1 buçuk çay bardağı yoğurt, 2 yemek kaşığı buğday unu, çeşitli sebzeler (patates, havuç, kereviz, kabak,karnabahar vs. mevsimine göre), 1 tatlı kaşığı kadar zeytinyağı.

Bebekler İçin Pratik Tarhana Yapılışı

Tencerelerin içerisine tüm malzemelerini ekleyin ve pişirmeye başlayın. Yemeğinizi ocaktan indirmenize az bir süre kala içerine zeytinyağı ekleyerek yemeğinizi tamamlayın.

Bebekler İçin Beslenme Kadar Önemli!

Bebeklerin sağlıklı gelişimleri için kesintisiz gece uykusu en az beslenme kadar önemlidir. Çünkü bebekler gerçekten de uyuyarak büyürler. Uyku sırasında, özellikle karanlıkta melatonin hormonu salgılanır. Bu hormonun salgılanması bağışıklık sisteminin güçlenmesinde önemli bir role sahiptir ve aynı zamanda hipofiz bezinin daha fazla büyüme hormonu salgılamasını sağlar. Uyku sırasında bebeğin çalışmayan kasları da çalışarak enerji depoları yenilenir. Bebekler uyurken beyinleri çalışır ve gelişir. Bebek, uyanıkken oyunda öğrendiği bilgileri uyku sırasında organize ederek beynine kaydeder.

Bebeklerin Sağlıklı Uyku Süreleri

Yenidoğan döneminde bebekler günde toplam yaklaşık 11-18 saat uyurlar. 3-4 kez gündüz uyumaları da vardır.

• 2-3 aylık dönemde 3-4 saat aralıksız uyur ve beslenmek için uyanır. Aktif uyku %43’e düşer.

• 3 aylık olduklarında bebeklerin %71’i tüm gece boyunca uyurlar.

• 4 aylık dönemde, geceleri daha uzun; gündüzleri daha kısa uyurlar.

• 6 aylık periyotta 5-6 saatlik uyku döngüsünde 1-2 kez uyanırlar. Uyandıktan sonra bebeklerin 1/3-1/2’si kendi kendine yeniden dalarlar. Günde toplam yaklaşık 11-14 saat uyurlar ve bu bebeklerin %84’ü tüm gece boyunca uyuyabilir.

• 10 aylık bebeklerin 90%’ı tüm gece boyunca ve günde ortalama 10-13 saat uyurlar.

• 12 aylık bebekler günde toplam yaklaşık 10-13 saat uyurlar.

• 18-21 ay arası gündüz uykusu teke düşer.

• 21-36 ay arası çocukların büyük kısmı günde 1 kez yarım saat ile 3 saat arası öğlen uykusuna ihtiyaç duyarlar.

• 2 yaşında günde 10-12 saat uyurlar.

• Oyun çağı çocukları ise gün içinde 12-14 saat uyur. 1-3 kez gündüzleri uyurlar; ancak bunun akşam uykusuna yakın bir dönemde olmamasına özen gösterilmelidir.

• Okul öncesi dönemde ise geceleri 11-13 saat arası uyurlar, genellikle gündüz uyumazlar.

• 5-12 yaş arası çocuklar geceleri 11 saat uyurlar.

• Son yapılan çalışmalar ergenlerde gecede 10 saatlik bir uykuya ihtiyaç olduğunu göstermiştir. Ortalama 7-7,5 saattir.

• Erişkinlerde ise optimal uyku süresi 8 saattir. Yaş ilerledikçe uyku, uykuya dalma ve uykuda kalma süreleri değişiklik gösterir.