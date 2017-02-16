25 Liraya, Güzel Et Yiyebileceğiniz Yerler

Ucuza da güzel ve kaliteli yemek yenilebilir. Özellikle bekarların tercih ettiği hazır ve hızlı yemek olarak bilinen fast-food’ların çokta sağlıklı olmadığını hepimiz biliyoruz. İstanbul’da ve Türkiye’yenin bir çok yerinde ucuza ve kaliteli yemek yiyebileceğiniz yerleri sizler için derledik. Tüm detaylar haberimizde.
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Anneler İçin Pratik Kolay Bebek Yemekleri
1 elma, 1 çay kaşığının ucu kadar tarçın, yarım bardak su. Elmanızı soyun çekirdeklerini çıkarıp, …