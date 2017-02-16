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25 Liraya Güzel Yemek Yenecek Yemekler

25 Liraya, Güzel Et Yiyebileceğiniz Yerler

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Ucuza da güzel ve kaliteli yemek yenilebilir. Özellikle bekarların tercih ettiği hazır ve hızlı yemek olarak bilinen fast-food’ların çokta sağlıklı olmadığını hepimiz biliyoruz. İstanbul’da ve Türkiye’yenin bir çok yerinde ucuza ve kaliteli yemek yiyebileceğiniz yerleri sizler için derledik. Tüm detaylar haberimizde.

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