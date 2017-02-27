Memleketten Gelen Sağlık; Işgın Hayatınızı Kurtarabilir. Anadolu’nun kadim sebzesi ışgın, ününü taaa Amerika’lara duyurdu. Öyle ki, yapılan araştırmalar sonucu kanser hücrelerini yok ettiği ortaya çıktı. İsmini bile duymayanların ışgınla tanışma vakti geldi o halde! Anadolu’da yayla muzu olarak da bilinen ışgın, Atlanta Üniversitesi’nde iki aşamada değerlendirmeye alındı. Sonuçlar ise son derece tatmin edici…. Çıkan bulguya göre kanser hastalığının yeni bir ilacı olacak nitelikte. Deney sonuçlarının olumlu olması, bilim insanlarını da harekete geçirmiş durumda. Birkaç yıl içerisinde kanser tedavisinde kullanılmak istediklerini belirtiyor uzmanlar.