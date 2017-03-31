Yazın habercisi cemrenin düştüğü Mart ayında, sizlerle olmak çok güzel… Bu ay çok özel lezzetler tadabileceğiniz şık bir mekandan söz edeceğim. Tiryaki Restaurant’ın sahibi Fuat Saltık’a böylesine leziz bir mekanı bizlerle buluşturduğu için teşekkür ederim. İstanbul Yeniköy’de konumlanan Tiryaki Restauran’ın İşletmeciliğini ise Mehmet Öztürk ve Sedat Saltık yapıyor. Bizim bu mekanı tanımamızı sağlayan Nihat Saltık’ a da ayrıca teşekkür ediyorum.

Mekanın işletmecisi, aşçısı, garsonu, paket serviscisi kısacası kalbi olan Mehmet Öztürk’ten söz etmek istiyorum. Mimar Sinan Güzel Sanatlar bölümünü kazanmasına rağmen restaurant işletmeciliğine olan tutkusunu bastıramamış, bu nedenle de gitmemiş. 1997 yılından bugüne Tiryaki Resturant’ta çalışan Mehmet Bey, öncesinde ise bir Fransız restaurantında çalışmış.

Mehmet Bey’e biraz kendisinden bahsetmesini istediğimde ilk cümlesi, mesleğe olan aşkı oluyor. Bu işe lise yıllarında gönül veriyor. “Aşk” sözcüğünü mesleği ile bütünleştirmesi onun tam bir gastronomist, bizim de tam aradığımız. Mutfağı bu kadar seven bir adamın tabii ki de kendine özel tarifleri de oluyor ister istemez. Özel otlarla yaptığı salatasını anlatırken heyecandan gözleri parlıyor. Yolunuz Yeniköy’e düşerse mutlaka özel tarifler ve tadımlar için kendisine bir “merhaba” demelisiniz.

Bir sonra ki sayıda görüşmek üzere,

Ağız tadınız hiç eksik olmasın…

1 Kişilik Kekikli Kuzu Külbastı

Kekikli Kuzu Külbastı İçin Malzemeler

180 gram kuzu karski

Soya sosu

Tereyağı

Kekik

Kekikli Kuzu Külbastı Hazırlanışı

Kuzunun sırt kısmından elde edilen sinirsiz, yağsız kuzu karsti eti, fileto bıçağı ile ince dilimler halinde kesin. İki streç arasında çok ince hale gelene kadar dövün. Soya sosu, sıvı yağ, süt ve karabiberden yaptığınız karışımla eti marine edin.

Kızgın döküm ızgara veya tavada pişirin. Üzerine soya soslu tereyağını ve kekik serperek servis edin.