Balkabaklı Ravioli Tarifi

Kadir Şef’in Aralık çalışmaları adeta ders niteliğinde. Bu çalışmalara bakıp iyi bir şefin yada mutfakseverin sanatında nasıl olması gerektiği hakkında fikir sahibi olabilirsiniz. Tam olarak anlatmak istediğimiz; her alandan alınmış, birbirinden bağımsız ve zamansız farklı tarif skalaları… Dünya mutfağından, yöresele, deniz ürününden tatlıya kadar düşünülmüş kozmopolit seçkilerin tadını çıkarmanız dileğiyle…

Balkabaklı Ravioli

(4 Kişilik)

Balkabaklı Ravioli İçin Malzemeler:

Ravioli Hamuru İçin;

3 adet yumurta

500 gram un

100 gram balkabağı püresi

Tuz, yarım çay bardağı zeytinyağı

İç Malzemesi İçin:

100 gram rokfor peyniri

1 tatlı kaşığı toz parmesan

1 adet yumurta beyazı

150 gram balkabağı püresi

Sosu İçin;

Yarım su bardağı krema

2 çorba kaşığı ceviz içi

1 tatlı kaşığı toz parmesan

1 tatlı kaşığı balkabağı püresi

Tuz, karabiber

Balkabaklı Ravioli Hazırlanışı:

Hamurun malzemelerini karıştırarak yoğurun, 15 dakika dinlendirin. Baklava yufkası kalınlığında avuç içi kadar açın, iç harcını harmanladıktan sonra önce yumurta beyazı ile fırçalayın, sonra kaşık yardımı ile iç malzemeyi ekleyin, kenarlarını iyice bastırarak kapatın, kaynayan tuzlu ve yağlı suyun içerisinde 3-4 dakika haşlayın. Ayrı tavada sos malzemelerini karıştırın, tavada pişirin. Haşlanmış raviolinin üstüne koyup, afiyetle yiyin.

Şef: Kadir BAYRAK

Fotoğraflar: Hakkı GÜNERKAN