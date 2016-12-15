Balkabaklı Ravioli Tarifi

Kadir Şef’in Aralık çalışmaları adeta ders niteliğinde. Bu çalışmalara bakıp iyi bir şefin yada mutfakseverin sanatında nasıl olması gerektiği hakkında fikir sahibi olabilirsiniz. Tam olarak anlatmak istediğimiz; her alandan alınmış, birbirinden bağımsız ve zamansız farklı tarif skalaları… Dünya mutfağından, yöresele, deniz ürününden tatlıya kadar düşünülmüş kozmopolit seçkilerin tadını çıkarmanız dileğiyle…
Balkabaklı Ravioli
(4 Kişilik)
Balkabaklı Ravioli İçin Malzemeler:
Ravioli Hamuru İçin;
3 adet yumurta
500 gram un
100 gram balkabağı püresi
Tuz, yarım çay bardağı zeytinyağı
İç Malzemesi İçin:
100 gram rokfor peyniri
1 tatlı kaşığı toz parmesan
1 adet yumurta beyazı
150 gram balkabağı püresi
Sosu İçin;
Yarım su bardağı krema
2 çorba kaşığı ceviz içi
1 tatlı kaşığı toz parmesan
1 tatlı kaşığı balkabağı püresi
Tuz, karabiber
Balkabaklı Ravioli Hazırlanışı:
Hamurun malzemelerini karıştırarak yoğurun, 15 dakika dinlendirin. Baklava yufkası kalınlığında avuç içi kadar açın, iç harcını harmanladıktan sonra önce yumurta beyazı ile fırçalayın, sonra kaşık yardımı ile iç malzemeyi ekleyin, kenarlarını iyice bastırarak kapatın, kaynayan tuzlu ve yağlı suyun içerisinde 3-4 dakika haşlayın. Ayrı tavada sos malzemelerini karıştırın, tavada pişirin. Haşlanmış raviolinin üstüne koyup, afiyetle yiyin.
Şef: Kadir BAYRAK
Fotoğraflar: Hakkı GÜNERKAN
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