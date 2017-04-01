Balık Çorbası Tarifi

Balık Çorbası

6 Kişilik Balık Çorbası

Balık Çorbası İçin Malzemeler:

1 adet orta boy beyaz etli balık (kırlangıç balığı, lipsos vs.)

Yarım demet maydanoz

2 adet orta boy soğan

2 adet orta boy havuç

2 adet kereviz sapı

Yarım çay bardağı pirinç

2-3 adet defne yaprağı

Karabiber taneleri

1 adet limonun suyu

1 adet yumurta

Tuz, karabiber

Balık Çorbası Hazırlanışı:

2 litre içme suyunda irice doğradığınız soğanları, havuçları, kereviz saplarını, defne yaprakları ve karabiber tanelerini 20 dakika haşlayın. Balığı, yarım demet maydanozu kaynar suya ekleyin. 10-15 dakika haşlayın. Haşlanmış balığın suyunu temiz bir tencereye ince telli bir süzgeçle süzerek aktarın. Balığı çok dikkatli bir şekilde temizleyin ve etlerini kenara ayırın.

Süzdüğünüz balık suyuna pirinçleri ekleyin ve kaynatın. Terbiyesi için; Limon suyunu ve yumurtayı ayrı bir kapta iyice çırpın.

Terbiyenin 1/3’ünü yavaş yavaş kaynayan balık suyuna ekleyerek kuvvetli bir şekilde çırpın. Terbiye ile karıştırılmış balık suyunu tencereye ekleyerek karıştırın. Ayıkladığınız balık etlerini ekleyip 5 dakika daha kaynatın. Bol maydanoz, karabiber ve limon suyu ile servis edin.