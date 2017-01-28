Portakallı Kurabiye Tarifi

Çay saatine ne hazırlasak?

Çayın veya kahvenin yanında pastane lezzetleri tadında çeşitler hazırlayabilir, konuklarınızı şaşırtabilirsiniz…

Portakallı Kurabiye

(10 Adet Kurabiye İçin)

Portakallı Kurabiye İçin Malzemeler:

3,5 su bardağı un

2 adet yumurta

1 su bardağı pudra şekeri

1 yemek kaşığı krema veya yoğurt (oda sıcaklığında)

1 kahve fincanı portakal suyu

1 adet portakalın rendelenmiş kabuğu

1 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı karbonat

1 tatlı kaşığı limon suyu

125 gram tereyağı (oda ısısında yumuşamış)

1 kahve fincanı toz şeker (üzerine bulamak için)

Portakallı Kurabiye Hazırlanışı:

Geniş bir yoğurma kabının içerisinde yumurtaları, oda ısısında yumuşamış margarini, pudra şekeri, krema veya yoğurdu, portakal suyunu, rendelenmiş portakal kabuğunu, kabartma tozunu ve limon suyunda eritilmiş karbonatı karıştırın.

Elenmiş unu azar azar ekleyerek yumuşak kıvamlı bir hamur elde edin. Hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar kopartın, parçaları avucunuzda yuvarlayın. Yağlı kağıt üzerine, aralarda boşluk kalacak şekilde dizin. Kurabiye hamurlarının Üzerlerine ikişer tutam toz şeker serpin. Önceden ısıtılmış 170 dereceye ayarlı fırında, 20-25 dakika, üzerleri kızarıncaya kadar pişirin.

Fotoğraflar: Hande GÖKSAN – Yapım: İnci BAK