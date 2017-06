AYA GRUP A.Ş. GELENEKSEL İFTAR DAVETİ İKLİMLENDİRME SEKTÖRÜNÜN VAZGEÇİLMEZİ OLDU

AYA GRUP A.Ş. GELENEKSEL İFTAR DAVETİ her yıl bir öncekinden daha seçkin yerlerde organize edilen Aya Grup İftar Daveti bu yıl da İstanbul boğazının panoramik manzarasına sahip Four Seasons at the Bosphorus Otel’de gerçekleşti.

7.si gerçekleştirilen iftar davetinde Alarko(Toshiba) , Samsung Electronics Türkiye, Daikin, LG Electronics Türkiye, Viessman, Jhonson Controls (York) , Ventas gibi iklimlendirme sektörünün öncü markalarının ve temsilcilerinin yer aldığı davete, ayrıca yangın ve otomasyon sektörünün lider konumundaki EEC Elektronik, Aveka Algılama Teknolojileri ve System Sensor firmaları da davetliler arasındaydı. Konukların Four Seasons Otel’in eşsiz boğaz manzarası ve enfes yemeklerine, sektörel ve güncel konulardan yapılan sohbetler eşlik etti.