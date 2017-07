“Hayallerimin peşinden koştum…”

İstanbul Bilgi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğrencisi Öykü Tanrıverdi;

Her şey üniversitenin Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nün mutfağını gördükten sonra başlıyor… Öykü Tanrıverdi Reklamcılık Bölümü okurken bir anda tutkunu olduğu yemeğin de eğitiminin içinde olması gerektiğinin farkına varıyor. Çift ana dal ile öğrenimine devam etmeye karar veren Tanrıverdi’nin bu keyifli eğitim serüveninde olaylar gerçekten süper hızlı gelişiyor ve iş gelip Kafein Up adlı bir mekana kadar uzuyor. Detaylar ve merak edilenler kendisi ile yaptığımız mini söyleşimizde…

Öykü TANRIVERDİ

Bize kendinden bahsedebilir misin?

Ben Öykü Tanrıverdi, lisans hayatıma 2012 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık Bölümü ile başladım. Aynı zamanda Bilgi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü çift ana dal öğrencisiyim. 24 yaşındayım, güzel lezzetlerin peşinde koşmak ve yeni tatlar keşfetmek en büyük hobilerim arasında, bunun dışında sinema ve pazarlama alanlarıyla ilgileniyor, yeni yerler keşfetmeyi, gezerek öğrenmeyi, seyehat etmeyi çok seviyorum.

Kafein Up serüveni nasıl doğdu? Hikayesini bizimle paylaşır mısın?

Bu serüven benim için 2012 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık Bölümü’ne girişimle başladı. Bölümümü çok seviyor, zevkle okuyordum. İkinci senemin güz döneminde bir gün derse giderken okulumuzda yeni açılan Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü için yapılan mutfağı fark ettim. Öyle heyecanlandım ki, kalbim inanın o an duracak sandım. Yemek yapmak benim için her zaman bir tutku olmuştu ama kendimi profesyonel anlamda geliştirme fırsatım hiçbir zaman olmamıştı. O an düşündüm, “ya bu benim için bir işaretse, ya hayallerimi gerçekleştirmeme sadece üç adım uzaklıktaysam?”. O gün heyecandan derse gidemedim, onun yerine nasıl bu bölümde de okuma fırsatı bulacağımı düşünmeye başladım. Not ortalamam çift ana dal için yeterliydi ancak daha önce kimse Gastronomi ve Mutfak sanatlarıyla çift ana dal yapmamıştı. Hemen bölüm başkanı olan çok sevgili hocam Dilistan Shipman’a bir mail gönderdim. Mailde, yemek yapmaya duyduğum tutkudan, hedeflerimden, ideallerimden bahsetmiştim. Kendisi gönderdiğim bu maile beni çok mutlu edecek bir yanıt verdi ve benimle görüşmeyi kabul etti. İşte Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü bana kapılarını açmıştı, İstanbul Bilgi Üniversitesi ailem giderek genişliyordu.

İkinci senemin sonunda Dilistan hocamızın verdiği Çay ve Kahve (Tea and Coffee) dersini almaya başladım bu dersin aslında hayatımı değiştirip, genç yaşta kariyer hayatına atacağım ilk koca adım olacağından tabi ki habersizdim. Ders o kadar ilgi çekiciydi ki insanın büyülenmemesi imkansızdı. Bu derste sadece çay ve kahve hakkında bilgiler değil, farklı kültürler, törenler, inançlarla ilgili bilgi ediniyor aynı zamanda dersi birlikte aldığınız uluslararası öğrencilerle vakit geçiriyor, onları tanıyor, kültürlerini birebir deneyimleme fırsatı buluyordunuz. Bilgi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Dilistan Shipman hocamızın her zaman konu ile ilgili sonsuz bilgi ve tecrübelerini bizimle paylaştığı, bahsettiğimiz her çay ve kahveyi kendimiz yapıp, tattığımız, üzerine yorumlar yaptığımız bu ders artık benim için dersten çok kaliteli bir paylaşım grubu olmuştu. Senenin sonunda çay ve kahve kültürü, tadı, nasıl hazırlanması gerektiği ve ne şekilde içilmesi gerektiği hakkında o kadar çok bilgim vardı ki; “bunları insanlarla paylaşmalı, onları da bu deneyime ortak etmeliyim” diye düşünüyordum. Birkaç ülke daha gezip, farklı kültürler, çaylar ve kahveler denedikten ve kendimi biraz daha geliştirdikten sonra 2016 senesinin Eylül ayında, ortağımla birlikte, Kayışdağı’nda bulunan Kafein Up’ın açılışını yaptık.

Kafein Up bünyesinde neler yapıyorsunuz, kimdir Kafein Up?

Kafein Up’da elliden fazla çeşitte, farklı çekirdek ve demleme yöntemleri kullanarak hazırladığımız, hazırlarken müşterilerimizi memnun etmek adına ev yapımı şuruplar ve şekerlemeler kullandığımız, içine de biraz sevgi kattığımız çay ve kahvelerimizi, şu an her biri ailemizin bir parçası olan müşterilerimizle buluşturuyoruz. Çay karışımlarımızın hemen hepsini kendimiz hazırlıyor, içeriklerini ise biraz gizli tutuyoruz. Çok farklı demleme tekniklerimiz var. Çay ve kahvelerimize yine özel reçetelerle hazırladığımız günlük tatlılarımız eşlik ediyor.

Kafein UP’ın en çok sevilen/tercih edilen çay ve atıştırmalığı hangisi? Sence neden?

Tamamını kendimiz yaptığımız bu karışımlardan en çok beğenilen ve ilgi çeken çayımızın adını ‘’Dilistan’’ koyduk. Bu karışım o kadar çok beğenildi ki bir hafta içerisinde yüzlerce satmaya başladı. İçeriğini, demlenme derecesi ve tekniğine kadar kendimize has bir reçete ile hazırladığımız çay ve kahveleri başka bir yerde bulma imkanınız yok.

Bununla birlikte, bal ve kaymakla hazırladığımız Winnie the Pooh isimli kahvemiz ve yine Coffee Up adını verip Irish Cream ile hazırladığımız kahvemiz oldukça ilgi çekiyor. Konuklar tarafından en çok tercih edilen ürünlerimiz, tamamıyla özgün reçetelerle hayat verdiğimiz tatlar. Alışılagelen tatlardan farklılaştırıldıkları için bu denli tercih edildiklerini düşünüyoruz.

Projenin kapsamı nasıl genişledi?

Tabi ki sadece içmek olmaz, bu keyif işine güzel tatlar da eşlik etmeli dedik ve yine çift ana dal yaptığım Bilgi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nde aldığım pastacılık dersi sayesinde, her gün taze olarak hazırladığımız tatlılarımızı da müşterilerimizin beğenisine sunduk.

Peki projenin doğumundan itibaren destekleyici yorumlar aldınız mı, bu yolculuğa başladığınızda aldığınız tepkilerin zaman içerisindeki evrimini değerlendirebilir misin?

İnsanlar ilk olarak bu yaptığımı anlamsız buldular ve “mutfak” ile reklam yani pazarlama arasındaki mükemmel birlikteliği, bu iki farklı dünyayı arkanıza alıp yürüdüğünüzde ayak seslerinizin ne kadar da güçlü çıkacağını göremediler ama şimdi hepsi başardıklarımı takdirle izliyorlar. Ben bu serüvende yanımda olan; ailem, arkadaşlarım, hocalarım ve tabi ki hayatımı değiştiren, geleceğime yön veren Dilistan hocama çok teşekkür ediyorum. Daha önümde uzun bir yol var ve İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde sahip olduğum ailenin bu yolda hep yanımda olacağından eminim.

Genç ve kadın bir girişimci olarak kariyerinin başında, iş hayatına dair gözlemlerini anlatır mısın? Senin gibi start-up girişimcilik hayali kuran gençlere önerilerin var mı?



Projenin plan aşamasında aldığım demotive edici yorumlara rağmen inandığım ve tutkuyla istediğim fikrin arkasından gitmek ve başarılı bir sonuca ulaştığını görmek çok tatmin edici. Girişimcilik planları yapanlara önerim fikirlerine güvenmeleri ve çıkan ufak tefek pürüzlerde vazgeçmemeleri.