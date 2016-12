Antakya lezzetlerini 4 yıldır İstanbullulara sunan Varka restoranın menüsünden Sac Oruğu Tarifi’ni yemeği sizlerle paylaşıyoruz.

Sac Oruğu

(4 Kişilik)

Sac Oruğu Malzemeler:

Sac Oruğu Dış Hamuru İçin:

Yarım kilo ince köftelik bulgur

250 gram sinirsiz dövülmüş et (taze kesim olmalı)

1 tutam reyhan

1 tutam kimyon

1 tutam pul biber

1 çay kaşığı tuz

Sac Oruğu İç Harcı İçin:

300 gram kalın çekilmiş bıçak kıyması

1 adet kuru soğan

1 demet maydanoz

150 gram kavrulmuş kuyrukyağı

2 çorba kaşığı kuru nane

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı yenibahar

1 çay kaşığı tuz

Sac Oruğu Hazırlanışı:

Sac Oruğu İç harcı için

Kıymayı kısık ateşte et suyunu çekene kadar kavurun. Küp küp kestiğiniz soğanları ilave edin. 20 – 25 dakika pişirin. Ocaktan alıp iç harcı için kalan tüm malzemeyi ilave ederek tatlandırın. 5 dakika ovduktan sonra oda ısısında soğumaya bırakın.

Sac Oruğu Dış hamuru için

Et hariç tüm malzemeyi azar azar su ekleyerek ovmaya başlayın. Bulgur yumuşayınca eti harcın içine ekleyin. Yaklaşık bir 20 dakika daha et ile birlikte ovun. Hamurdan ceviz büyüklüğünde koparın ve 2 eşit parça hamuru ayrı ayrı avuç içinde daire şekli verin. Bir tanesinin üzerine ince bir tabaka iç harçtan yerleştirin. İkinci parçayı da üzerine kapatın, kenarlarından düzeltin. Sacda veya yapışmaz yüzeyli geniş bir tavada az yağda her iki yüzeyini pişirin. Sıcak veya ılık servis yapın.

Ganimet Yeral