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Survivor İzleyen Herkesin Haklı Duygularla Okuyacağı Tweetler

Survivor İzleyen Herkesin Haklı Duygularla Okuyacağı Tweetler

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Yemek en temel ihtiyacımız. Hayatımızın devamı için yemek yemeli bedensel ihtiyaçlarımızı karşılamalıyız. Survivor adlı yarışmada ise açlık üzerine kurulmuş bir yarışma. Bu yarışmada açlık üzerine kurulması sebebiyle dikkatimizi çekti. Açlıkla sınanan yarışmacılar ve yarışma hakkında bakın neler söylenmiş.

Survivor 2005’ten beri devam eden, reyting rekorları kıran bir yarışma. Her sene kendi fenomenlerini oluşturan, işi gücü bıraktırıp kendinden konuşturan, altın günlerinden kahve muhabbetlerine her yerde gönüllüler/ünlüler kıyaslamasının dibine vurduran Survivor 2017 de bir başladı, pir başladı.

Survivor İzleyenler Hak Verecek

Geçtiğimiz senelere göre biraz sönük başlasa da Çocuklar Duymasın’ın Havuç’undan, Şakşuka Tarık Mengüç’e, İlhan Mansız’a kadar uzanan Ünlüler takımı ve Bayrampaşalı Erdi’den yarışmadan kendi kendini eleyen “Get Back Over Here” Eser West’ine kadar Gönüllüler takımı kıyasıya mücadele edip yemek ödüllerini kazanmak için birbirlerini yerken biz de sosyal medyada onlar hakkında konuşulanları derledik. İşte Survivor İzleyen Herkesin Haklı Duygularla Okuyacağı Tweetler…

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