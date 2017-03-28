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Mutlaka Denediğimiz Ekmek Arası Yemekler

Mutlaka Denediğimiz Ekmek Arası Yemekler

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Bazıları çok garip, bazılarının çok lezzetli olduğuna adımız gibi eminiz. Ekmek arasına girebilecek yiyecekler bahsediyoruz. Şimdiye kadar ekmeğin arasına yalnızca peynir ya da kaşar koymuş biriyseniz aşağıda göreceklerinize çok şaşıracağınıza eminiz ancak biliyoruz ki herkesin gizli zevkleri vardır. Bazen dondurmayla birlikte cipsi yemek, karın üzerine pekmez dökmek ister ve yaparsınız. Onlar sizin ağzınızın tadını bildiğinizi gösteren detaylardır.

Ancak bazen sınırın ötesine geçmek ve ekmeğin arasına dünyayı sıkıştırmak istersiniz. Düşünsenize, fırından çıkmış sıcacık ekmeğin arasına ne yakışmaz ki? Saç kurutma makinesi koysanız yenebilir hale gelir. Yaptığımız araştırmalar sonucu öğrendik ki içimizde çok fazla gurme varmış. Bu gurmelerin özel ekmek arası yiyeceklerini öğrenip listemizi hazırladık. Çocuklarınızın çeyizine koymak istersiniz: İşte biz böyle bir nesildik. İşte sizin için hazırladığımız ekmek arasına girebilen garip ancak lezzetli ekmek arası yiyecekler.

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