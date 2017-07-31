“Mucize Diyetler”e Kanmayın

Sağlıklı kilo verme konusunda kişiye özel diyetlerin önemini vurgulayan Sodexo Entegre Hizmet Yönetimi Sağlıklı Yaşam Yöneticisi Diyetisyen Sibel Mumcu,sağlıklı kilo vermek için 7 basit öneride bulundu.

Yanlış beslenme alışkanlıkları ve diyet uygulamaları, kilo sorunlarında artış yaşanmasına neden oluyor. Kolay ve hızlı kilo kaybı sağladığı düşüncesiyle özellikle gençlerin ilgi gösterdiği, “mucize” ve “şok” gibi isimlerle bilinen diyetler uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına davetiye çıkarıyor. Sağlıklı kilo verme konusunda kişiye özel diyetlerin önemini vurgulayan Sodexo Entegre Hizmet Yönetimi Sağlıklı Yaşam Yöneticisi Diyetisyen Sibel Mumcu, “Kilo vermeye çalışırken öncesinde mutlaka sağlık kontrolünden geçmeli ve yanlış uygulamalardan kaçınılmalı” diye konuştu.

Ciddi sağlık sorunlarından biri olan şişmanlık, diğer pek çok sağlık problemine de davetiye çıkarıyor. Günümüzde gençler arasında oldukça yaygın olan ve rağbet gören “mucize diyet”, “şok diyet” gibi birçok beslenme modeli, gençlerin daha fazla kilo almalarına ve en önemlisi ciddi sağlık problemlerine neden oluyor. Sodexo Entegre Hizmet Yönetimi Sağlıklı Yaşam Yöneticisi Diyetisyen Sibel Mumcu, “Deniz mevsimi ve güneşin hüküm sürdüğü bu günlerde kişilerin en büyük kaygısı kışın alınan kilolardan kurtulamamak oluyor. Bunun için ‘mucize diyet’ adı altında karşımıza çıkan ve uzun vadede etkili olmayan, vücutta tahribata sebep olan beslenme programlarından kaçınılmalı. Bunun yerine, kişilerin yaşam biçimi ve beslenme alışkanlıklarına uygun düzenlenmiş, dengeli ve sağlıklı, düzenli kilo kaybını sağlayan diyet programlarını takip etmek sağlığı korumak açısından çok önemli” dedi.

Kilo vermeye karar verdikten sonra genel bir sağlık kontrolünün ardından, yaş, kilo, boy, aktivite düzeyi ve beslenme alışkanlıklarına göre kişiye özel bir diyet programının uygulanması gerektiğini belirten Mumcu, sağlıklı kilo vermek için 7 basit öneride bulundu:

Düzenli aralıklarla yemek yiyin, öğün atlamayın. Porsiyon kontrolü için yemeklerinizi mümkün olduğunca küçük tabaklarda tüketmeye özen gösterin.

Yemek yerken acele etmeyin, iyice çiğneyin. Unutmayın, tokluk hissi mideden beyne yaklaşık 20 dakikada ulaşır.

Kahvaltı, gün içinde kendinizi aç ve yorgun hissetmemeniz için atlanmaması gereken en önemli öğündür.

Yatmadan en az 2 saat öncesinde de yemek yemeyi bırakmalısınız.

Basit karbonhidratlı ve şekerli besinler yerine, kan şekerini düzenleyen ve stres seviyesini azaltmaya yardımcı olan doğal ve işlenmemiş gıdaları, tam tahıllı ekmek, makarnalar, bulgur, kuru baklagiller, taze sebze ve meyve gibi lifli besinleri tüketmeye özen gösterin.

Vücutta oluşan zararlı maddelerin atılması ve bağırsak sağlığı için günde en az 2 litre su tüketmeye özen gösterin.

Düzenli egzersiz ve uykunun da zayıflama üzerinde olumlu etkileri var. Karanlık bir odada 7-8 saatlik düzenli gece uykusu, vücudumuzdaki tüm faaliyetleri düzene koyan bir dinlenme sürecidir. Metabolizmayı hızlandırmak için haftada en az 3 kez ve 30-45 dakika süreyle düzenli fiziksel aktivite yapmak ihmal edilmemelidir.

Sodexo Entegre Hizmet Yönetimi Hakkında

Ülkemizde 1992 yılından bu yana faaliyette bulunan Sodexo Entegre Hizmet Yönetimi AŞ, Türkiye’nin en seçkin şirketlerine ve değerli kamu kuruluşlarına yemek, temizlik, bina yönetimi, teknik destek, çamaşırhane, resepsiyon, dokümantasyon yönetimi gibi pek çok alanda hizmet sağlıyor. Sodexo’nun global vizyonunun bir parçası olarak ise ülkemizdeki operasyonlarda tedarik zinciri ve istihdamın tamamı yerel kaynak kullanarak gerçekleştiriliyor.