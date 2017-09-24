“Mucize Diyetler”e Kanmayın Puan ver Puan ver

Yanlış beslenme alışkanlıkları ve diyet uygulamaları, kilo sorunlarında artış yaşanmasına neden oluyor. Kolay ve hızlı kilo kaybı sağladığı düşüncesiyle özellikle gençlerin ilgi gösterdiği, “mucize” ve “şok” gibi isimlerle bilinen diyetler uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına davetiye çıkarıyor. Sağlıklı kilo verme konusunda kişiye özel diyetlerin önemini vurgulayan Sodexo Entegre Hizmet Yönetimi Sağlıklı Yaşam Yöneticisi Diyetisyen Sibel Mumcu, “Kilo vermeye çalışırken öncesinde mutlaka sağlık kontrolünden geçmeli ve yanlış uygulamalardan kaçınılmalı” diye konuştu.

Ciddi sağlık sorunlarından biri olan şişmanlık, diğer pek çok sağlık problemine de davetiye çıkarıyor. Günümüzde gençler arasında oldukça yaygın olan ve rağbet gören “mucize diyet”, “şok diyet” gibi birçok beslenme modeli, gençlerin daha fazla kilo almalarına ve en önemlisi ciddi sağlık problemlerine neden oluyor. Sodexo Entegre Hizmet Yönetimi Sağlıklı Yaşam Yöneticisi Diyetisyen Sibel Mumcu, “Deniz mevsimi ve güneşin hüküm sürdüğü bu günlerde kişilerin en büyük kaygısı kışın alınan kilolardan kurtulamamak oluyor. Bunun için ‘mucize diyet’ adı altında karşımıza çıkan ve uzun vadede etkili olmayan, vücutta tahribata sebep olan beslenme programlarından kaçınılmalı. Bunun yerine, kişilerin yaşam biçimi ve beslenme alışkanlıklarına uygun düzenlenmiş, dengeli ve sağlıklı, düzenli kilo kaybını sağlayan diyet programlarını takip etmek sağlığı korumak açısından çok önemli” dedi.

Kilo vermeye karar verdikten sonra genel bir sağlık kontrolünün ardından, yaş, kilo, boy, aktivite düzeyi ve beslenme alışkanlıklarına göre kişiye özel bir diyet programının uygulanması gerektiğini belirten Mumcu, sağlıklı kilo vermek için 7 basit öneride bulundu: