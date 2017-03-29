Acıkınca Neden Yağlı ve Tatlı Yiyecekleri Tercih Ediyoruz?

Stresli, üzgün, yorgun, sinirli olduğumuz olumsuz duygu durumlarında ya da karnımız çok acıktığında elimizin ilk gittiği yer yüksek şekerli ve yağlı gıdalardır. Bu eğilimin açlık anındaki nedenini temel evrimsel mantık ile açıklayabiliriz. Evrimsel olarak her canlıda olan hayatta kalma güdüsü, bizi açken en kısa sürede, en fazla enerjiye ulaştırmaya iter. Bu yüzden çok acıktığımız zamanlarda elimiz ilk olarak, yağlı, şekerli ve karbonhidrat açısından zengin yiyeceklere gider.

Düzenli beslenildiği takdirde ise bu kadar “aç”lığa vücudumuzu maruz bırakmamış oluruz. Çünkü vücudumuzu bu denli bir açlığa bıraktıktan sonraki evrimsel baş etme mekanizmalarımız bizlere sadece kısa süreli bir tatmin sağlar. Bu kısa süreli tatminin sonrasında kan şekeri değerlerinde ani yükselmeler ve halsizlik meydana gelir.