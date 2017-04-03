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2000’li Yıllarda Doğanların Asla Anlam Veremeyeceği Ev Eşyaları

2000’li Yıllarda Doğanların Asla Anlam Veremeyeceği Ev Eşyaları

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“2000’li Yıllarda Doğanların Asla Anlam Veremeyeceği Ev Eşyaları” Şimdi göreceğiniz fotoğrafları 2000’li yıllarda doğan birine göstersek kesinlikle anlamayacak; bu mutfak ve ev eşyalarının olduğu evlerde doğanlar, büyüyenler, çocukluğunun en masum ve en haylaz anlarını geçirmiş olanlar, ilk gençlik yıllarının asiliğini yaşamış olanlarsa büyük bir özlemle bakacak. Bazı mütevazi evlerde şu an bile bulunabilen bu nostaljik eşyalarla geçmişte küçük bir seyahate çıkıyoruz.

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